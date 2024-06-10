Без демобілізації рекрутингу у війську не буде, - офіцер ЗСУ Лапін

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Запам'ятайте, якщо немає демобілізації, не буде ніякого рекрутингу. Або він буде лише серед тих, хто вирішив своє життя пов'язати зі Збройними силами України і служити аж до пенсії, до 60 років. Це трохи інша історія. Сьогодні є речі, які вбивають ідею йти воювати добровільно", - зазначив він.

Люди готові захищати країну, якби не було проблем із законом про мобілізацію: "Я знаю багатьох людей, які кажуть: "Коли повістка прийде, я піду. Сам ломитися не буду, але піду". Вони оновили свої дані, не в ТЦК, а ще відтягуючи строк через "Резерв+", бо він не дає повістку на ВЛК. Хоча вже кажуть, що будуть надсилати повістку на ВЛК і через "Резерв+". Це теж елемент, який пришвидшить процес. Але справа в тому, що люди в принципі готові захищати країну. Наприклад люди, яким менше 25 років, кажуть: "Ми б пішли, підписали б контракт. Мені 21 рік, я готовий підписати контракт на рік, два чи три, піти воювати, але щоб потім отримати дембель. Здається, мій мобілізаційний вік мав бути з 25 років. Я б зараз воював, взяв академку в університеті на рік, підписав би контракт і потім би повернувся, довчився, щоб не втрачати цю можливість". Я дуже багатьох таких людей знаю", - розповів Лапін.

Проте на сьогодні це зробити неможливо, згідно закону про мобілізацію. Людина по закінченню контракту не поїде доучуватися, додав він.