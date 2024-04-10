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Головна Війна з Росією "Без монобільшості прийняти неможливо": нардеп Синютка заявив, що "слуги" покинули залу ВРУ перед голосування за поправки до законопроєкту про мобілізацію
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"Без монобільшості прийняти неможливо": нардеп Синютка заявив, що "слуги" покинули залу ВРУ перед голосування за поправки до законопроєкту про мобілізацію

10 квітня, 2024 середа
17:56
Війна з Росією верховна рада

У Верховній Раді відбувається голосування за поправки до законопроєкту про мобілізацію, але, за словами народного депутата України Олега Синютки, жодна з них не має шансів на підтримку через відсутність кворуму від "Слуг Народу"

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Зараз якраз проходить голосування і розглядаються поправки, але жодна з цих поправок немає шансу бути підтриманою, тому що залишилось 40-60 "слуг народу", а з їхньою присутністю, які мають монобільшість, звичайно, що прийняти жоден законопроєкт буде просто неможливо - це іде собі така робота парламенту, яка точно не принесе сьогодні результату", - пояснив Синютка.

Нардепа здивувало, що запит "Європейської Солідарності" запросити президента Володимира Зеленського та голову уряду Дениса Шмигаля на розгляд законопроєкту про мобілізацію "слуги" не підтримали.

"Це дивна ситуація, бо, мені здається, що такий законопроєкт мав би об'єднати абсолютно всіх і цей законопроєкт мав би справді допомогти зрозуміти, що важливіше ніж підтримка української армії немає. Але, на жаль, "слуги народу" повикидали з проєкту все, що б посилювало армію і все, щоб мотивувало б українців до служби в армії", - заявив Синютка і додав, що йдеться про демобілізацію, ротації, виплати та підтримку військовослужбовців, що було викинуто із законопроєкту.

Водночас завтра на засіданні планує бути головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич та командувач об'єднаних сил Юрій Содоль.

"Біда в тому, що цей законопроєкт не буде мотивувати українських військових, бо ті речі, які я чую під час спілкування з хлопцями на передовій стосуються: скажіть, будь ласка, який конкретний термін ми повинні перебувати - 36, 48 (місяців), адже це дуже важливо для кожної людини. Ті, хто є потенційно мобілізованими теж говорять про те, якщо ми підемо служити в армію, наскільки часу ми підемо - на рік, на два, на три. Тобто це питання, яке направду є дуже важливим з мотиваційного погляду, це питання є питанням справедливості", - підсумував він.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Цим законопроєктом передбачалося  положення щодо демобілізації військовослужбовців після 18 чи 36 місяців безперервної служби.

Парламентський Комітет із питань нацбезпеки й оборони завершив розгляд усіх поправок до законопроєкту про мобілізацію. Їх було 4269.

9 квітня з'явилася інформація про те, що комітет виключив положення щодо демобілізації й ротації військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, який готувався до другого читання. Виключення питання демобілізації з законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у листі до міністра оборони Рустема Умєрова. Повідомлялося, що Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт.

Нагадаємо, Комітет ВР виключив питання демобілізації із законопроєкту про мобілізацію, його розглянуть окремо.

Сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. А також ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.

Теги:
Верховна Рада
Кабмін
Президент України
військові
ВРУ
ЗСУ
мобілізація
еспресо
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
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