Бійці 42-ї бригади скидають з дронів на росіян листівки із закликом здаватися

Про це повідомили бійці 42-ї механізованої бригади у Telegram.

"Наша бригада використовує листівки як один із засобів інформаційної війни, розкидаючи їх над позицією противника. Ці листівки виробляються закликами до здачі в полон, гарантують гуманне ставлення та безпеку для тих, хто складе зброю", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, мета розповсюдження таких листівок - убити бойовий дух ворога та уникнути втрат з обох боків.

Як видно на відео, самі листівки кріпляться на дрон, після чого їх скидають по ворожих позиціях.