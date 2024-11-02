Бійці 42-ї бригади скидають з дронів на росіян листівки із закликом здаватися
Бійці 42-ї механізованої бригади почали скидати на позиції російських військових листівки із закликом здаватися російською мовою за допомогою безпілотників
Про це повідомили бійці 42-ї механізованої бригади у Telegram.
"Наша бригада використовує листівки як один із засобів інформаційної війни, розкидаючи їх над позицією противника. Ці листівки виробляються закликами до здачі в полон, гарантують гуманне ставлення та безпеку для тих, хто складе зброю", - йдеться у повідомленні.
За словами військових, мета розповсюдження таких листівок - убити бойовий дух ворога та уникнути втрат з обох боків.
Як видно на відео, самі листівки кріпляться на дрон, після чого їх скидають по ворожих позиціях.
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