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Був знищений ворожий вузол ППО: Defense Express про удар по військовому аеродрому в Джанкої

18 квітня, 2024 четвер
17:21
Війна з Росією ППО

Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зазначив, що перелік ворожих засобів "аналоговнєт" вже є достатньо великим, і у Джанкої були уражені об'єкти армії РФ, які б мали стояти на захисті від подібних ударів

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Слід зазначити, що ураженню піддався саме той об'єкт, який і мав стояти на сторожі та захисті від подібних ударів, і це є показовим. Також це означає, що понад два роки активного протистояння з РФ не пройшли дарма, з'ясовані певні механізми, як проходити ворожу ППО, які засоби з "аналоговнєт" не відповідають заявленим характеристикам. Як виявилося таких засобів є великий перелік, у тому числі й "Фундамент-М" (автоматизована система управління для підрозділів ППО армії РФ – ред.), основним призначенням якого є координація засобів ППО, їхніх спільних дій для відбиття масованих ракетних атак крилатими та балістичними ракетами", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, вчора, 17 квітня, спостерігачі, зокрема російські, в паніці писали, що були прильоти як балістичних ракет, так і крилатих. Однак при такому ударі неминуче застосовуються й інші засоби, тобто ракети, які призначені для перевантаження системи ППО, наприклад, HARM.

"Щодо застосованих балістичних ракет, то це могли бути ATACMS, могли бути й українські "нептуни" або інші, що виготовляються в рамках ракетної програми та реалізуються в Україні. Якраз такий ворожий вузол ППО був порушений та знищений, а найголовніше, що він мав прикривати важливі об'єкти, які забезпечують логістику противника на південному фасі нашої оборони у Запорізькій та Херсонській областях, де окупант отримує постачання через Джанкой. Також Джанкой використовується для певних постачань окупаційних військ у Криму, зокрема ракет з перевалкою через залізничну станцію. Удар по військовому аеродрому у Джанкої системно порушує спроможності противника, а також цей удар свідчить, що ворог втрачає саме тут перевагу у повітрі, формуються умови, щоб цю перевагу отримували ЗСУ з подальшим нарощуванням наших засобів ППО та ПРО, і як фінальної стадії – заходження в Україну винищувачів західного типу, як ті ж F-16", - резюмував Валерій Рябих.

  • У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 17 квітня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Джанкой". Президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за успішну роботу.
  • 18 квітня представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що операція щодо ураження військового аеродрому в Джанкої є важливою та масштабною
Теги:
Відео
Україна
Крим
ППО
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
ракетний удар
втрати окупантів
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