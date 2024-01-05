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Чіп для наведення FPV-дронів проти окопних ворожих РЕБ: оператор БПЛА Щербаківський розповів про нові українські розробки

5 січня, 2024 п'ятниця
19:32
Війна з Росією FPV-дрони

Артем Щербаківський, оператор БпЛА зведеного загону “Злі птахи” ЗСУ розповів про українську розробку для наведення FPV-дронів

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Чіп для наведення будь-якого FPV-дрона знизить поріг входу саме в коптерні камікадзе для пілотів. Там буде захоплення цілі, натиск на одну кнопку, він автоматично буде вражати ціль", - повідомив Щербаківський.

За його словами, вже відбувається тестування такого приладу, рішення також є. Питання лише в додатковому фінансуванні.

"Річ у тім, що команда не планує виробляти будь-які рішення, а доводити їх фабричного до кінцевого зразка, передавати на виробництва іншим. Це дасть нам змогу масштабувати вироби швидко та ефективно", - зазначив він.

Сьогодні немає механізму поставки на озброєння, додав оператор БПЛА зведеного загону “Злі птахи” ЗСУ.

"Скоріш за все, цей чіп ми не зможемо поставити на озброєння, отримати доступ до експлуатації, бо це компонента. Ймовірно, інші виробники дронів зможуть її закуповувати, ставити у свої дрони, після чого самі дрони ставити на озброєння та отримувати допуск до експлуатації", - пояснив він.

Також Щербаківський розповів про БПЛА Backfire, які вже налічують близько 200 бойових вильотів та діють проти ворога на фронті.

"Backfire - БПЛА літакового типу, який літає зараз на відстань трохи більш як 50 км в один бік і несе навантаження 5,5 кг. Ми скомбінували хороші рішення і запакували їх у дуже стійкий корпус, тому він вийшов результативним", - зазначив він.

Літак працює постійно та вражає ворожі РЕБ, комплекси ППО ближньої дії. Ворогу дуже важко знищити чи заглушити Backfire, розповів Щербаківський.

"Звісно, будь-яку зброю можна знищити, але з нашим літаком зробити це набагато важче. Наприклад, радіоелектронною боротьбою ворог не може його заглушити. Збити якоюсь ракетою теж доволі проблематично, бо в нього немає теплового сліду", - додав він.

  • 30 листопада стало відомо, що українські компанії виготовляють щомісяця близько 50 тис. FPV-дронів, це лише 10-15% від потреб армії. У цей час росіяни виробляють у шість разів більше "пташок"
  • Президент Зеленський на підсумковій конференції 19 грудня заявив, що Україна наступного року виготовить 1 млн дронів.
  • 2 січня військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів про перевагу Сил оборони над окупантами у кількості та ефективності застосування FPV-дронів.
Україна
Росія
зброя
військові
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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