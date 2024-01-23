Для ударів по столиці разом із крилатими ракетами була застосована ракета чи ракети типу 48Н6ДМ до комплексу С-400, - Згурець

Про це він написав у своїй колонці.

"Декілька годин тому з власних джерел нашій агенції Defense Express стали відомі нові подробиці цієї ворожої ракетної атаки. Йдеться про те, що для ударів по столиці разом із крилатими ракетами була застосована ракета чи ракети типу 48Н6ДМ до комплексу С-400", - заявив Згурець.

За його словами, ворог вже вчетверте використав таку ракету по столиці, а уперше ще у січні 2023 року.

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"48Н6ДМ - це відносно нова ракета з орієнтованою дальністю польоту по балістичній траєкторії 250 км, бойова частина важить 180 кг, вона уламкова, не є точною, але її осколки були знайдені саме в Солом'янському районі. Можна припустити, що найбільш кровожерливою ціллю ворога у цьому районі міг бути залізничний вокзал столиці", - припускає експерт і додає, важливо, що цю ракету збила наша протиповітряна оборона.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив в етері Еспресо, що 23 січня російські окупанти використали ракету чи ракети типу 48Н6ДМ до комплексу С-400



"Декілька годин тому з власних джерел нашій агенції Defense Express стали відомі… pic.twitter.com/6LmYY8TL0Y — Еспресо (@EspresoTV) January 23, 2024

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти здійснили комбінований ракетний обстріл України зранку 23 січня. Під ударом опинились Київ, Київщина, Харків та Павлоград. Увечері кількість загиблих зросла до 9 людей.

Під час комбінованого ракетного удару РФ запустила по Україні 41 засіб повітряного нападу, більшість ракет - такі, що атакують по балістичній траєкторії. Українська протиповітряна оборона знищила 21 ворожу ракету - 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М", керовану авіаційну ракету Х-59.