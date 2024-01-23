Спільні оборонні проєкти з Польщею та мобілізаційні заходи в польській армії. Колонка Сергія Згурця

Ранкова атака армії РФ

Сьогодні, 23 січня, Росія здійснила чергову комбіновану ракетну атаку на Україну. Загалом, згідно із повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, ворог використав 41 ракету з яких 15 були крилатими типу Х-101, ще дві - керовані Х-29, а всі інші - балістичні до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", зенітні до С-300 й С-400 та високошвидкісні Х-22 для знищення яких потрібні потужні ЗРК типу Patriot. Загалом було збито всі крилаті ракети, одну керовану Х-59, а також 5 балістичних ракет до ОТРК "Іскандер", тобто половину від усіх засобів нападу противника.

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Ракетна атака дійсно була комплексною, було дві хвилі пусків Х-101 із бомбардувальника Ту-95, крилаті ракети були націлені на столицю і між цими двома хвилями ворог використовував ще й балістичні ракети з наземних пускових установок разом із пусками надзвукових Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3. Після ворожих атак були пошкоджені житлові та нежитлові приміщення у Києві та на околицях, у Павлограді та Харкові. Є загиблі та травмовані. Унаслідок ракетної атаки по Україні загинуло 9 людей, щонайменше 40 постраждали.

Проте кілька годин тому з власних джерел нашій агенції Defense Express стали відомі нові подробиці цієї ворожої ракетної атаки. Йдеться про те, що для ударів по столиці разом із крилатими ракетами була застосована ракета чи ракети типу 48Н6ДМ до комплексу С-400. Уперше їхнє використання було зафіксовано ще в січні 2023 року і, якщо не помиляюся, це вже четверте використання цих ракет по столиці.

48Н6ДМ - це відносно нова ракета з орієнтованою дальністю польоту по балістичній траєкторії 250 км, бойова частина важить 180 кг, вона уламкова, не є точною, але її осколки були знайдені саме в Солом'янському районі. Можна припустити, що найбільш кровожерливою ціллю ворога у цьому районі міг бути залізничний вокзал столиці. Ця ракета, що важливо, була збита нашими засобами ППО.

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Що ж до крилатих ракет Х-101, то використовувалися для ударів вже модифіковані, тобто з тими системами, які передбачають теплові пастки для того, щоб ускладнити їхнє збиття. Але наше командування Повітряних сил повідомило, що всі ракети Х-101 були збиті. Осколки проаналізовані й можна ще раз говорити про те, що ці ракети виготовлені в четвертому кварталі 2023 року. Тобто фактично ворог використовує для ударів ті ракети, які були щойно виготовлені на російському оборонно-промисловому комплексі. Який можна зробити висновок? Якщо ворог використовує ці балістичні ракети комплексу С-400, то питання не лише в тому аби зміцнювати нашу ППО, а слід ставити питання перед нашими партнерами аби закордонні далекобійні системи могли завдавати удару по території противника, по тих засобах нападу, які ворог утримує на своїй території.

Підтримка Польщі

Учора прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Україну. Було оголошено про те, що Польща приєднується до декларації Великої сімки про гарантії безпеки для України, також про низку оборонних ініціатив. Зараз у польській пресі, я дивився, всі говорять про певне перезавантаження стосунків з Україною, Польща при цьому надала значну кількість озброєнь і під час пресконференції були сказані нові речі, окрім нового пакету військової допомоги йшлося спільні закупівлі озброєнь і фінансові кредити для збройних проєктів, які буде реалізовувати Україна.

Польський експерт із міжнародних питань, керівник Центру Польща-Україна Даріуш Матерняк пояснив, що мова йде про артилерійські боєприпаси 155 мм. Цим зараз займається компанія MESKO, яка має збільшити кількість виробництва боєприпасів: "Якщо до цього моменту було максимум 40 тисяч боєприпасів на рік, то має бути збільшено щонайменше у 5 разів".

Також може йтися про прискорення постачання для Збройних сил України самохідних артилерійських установок Krab, мінометів Rak та бойових машин Rosomak.

"Є певна дискусія щодо можливого спільного виробництва та фінансування закупівлі танків K2, які виробляє Південна Корея і які надходять вже на озброєння збройних сил Польщі, а в подальшій перспективі можливо також будуть на озброєнні Збройних сил України. Я думаю, що це дуже цікава перспектива і дуже корисна, як для Польщі, так і для України", - пояснює керівник Центру Польща-Україна.

Робота російської РЕБ у Польщі

Минулого тижня були повідомлення про те, що внаслідок дії російських систем було заблоковано чи ускладнено роботу GPS над усією Польщею.

"Насправді така ситуація відбулася і це було мінімум кілька днів. Це було в першу чергу стосовно систем навігації цивільних пасажирських літаків, які в той час були над територією північної та північно-східної частини Польщі. Виглядає це так, що десь певно в Калінінградській області, так думаємо, що росіяни там мають якусь систему радіоелектронної боротьби. Ця система може в певних секторах глушити сигнал GPS та ускладнювати роботу. Наскільки можна брати до уваги те, що це є загроза? - звісно так, в першу чергу для цивільної авіації. Вона працювала можливо на 30-50%", - пояснює експерт.

За його словами, польська армія та збройні сили інших країн НАТО в цьому регіоні мають бути захищені від російської системи РЕБ.

Мобілізація в польській армії

Зараз Польща реалізує низку амбітних проєктів з переозброєння свого війська. Даріуш Матерняк відповів, що міністерство оборони також вживає мобілізаційні заходи, аби мати більше боєздатного резерву.

"Там змінилися закони щодо того, коли та в який час особа, яка є військово зобов'язаною, має з'явитися у своїй військовій частині. Зараз йдеться про 6 годин, якщо в умовах якоїсь кризи чи війни така особа має з'явитися максимум за 6 годин у цій військовій частині. Це, звісно, є досить теоретичним, бо насправді дуже важко було б в короткий час просто знайти цих всіх людей. У першу чергу тому, що зараз у Польщі хоч і є такий закон, але він насправді не діє, - пояснює він. - Тобто кожна людина має бути присутня у місці, де має записану адресу в документах, але насправді ніхто це не контролює. Люди просто переїжджають в інші міста, часом в інші країни й дуже важко було б насправді зробить це так, щоб знайти всіх або навіть більшість цих людей, щоб вони були присутні за 6 годин. На мою думку, це дуже добре, що міністерство оборони пішло трошки іншим шляхом і постало на трошки інший фактор, не на людей, яких треба, скажімо, силою десь кликати й погрожувати їм тюрмою або покаранням. Зараз є більше можливостей для людей, які самі хочуть піти у збройні сили чи в територіальну військову службу, чи як добровольці, чи залишитися в резервах".

За його словами, у війську є фінансові заохочення, а також можливість підвищити кваліфікацію, зокрема водії можуть отримати права нової для себе категорії.

Під час ракетної атаки України — у Польщі підіймають літаки

Сьогодні чи не вперше були підняті військові літаки повітряних сил Польщі для, ймовірно, перехоплення російських ракет, які атакували Україну. Напевно, враховуючи той негативний досвід, коли російські ракети падали на території Польщі, а потім ті чи інші військові керівники казали, що трапилось.

На запитання, чи означає це те, що нове керівництво міністерства оборони Польщі налаштовано на більш жорсткі дії щодо таких несподіваних чи прорахованих дій Російської Федерації, чи побачимо ми рішучіші заходи в протидії російським способам впливати на країни НАТО й зокрема Польщу, Матерняк відповів: "Треба сказати, що нове керівництво міністерства оборони вирішило змінити інформаційну політику. Якщо є такі інциденти, а ми мали їх у другій половині минулого року, в той момент було чітко сказано, що такий інцидент трапився. Тобто є дуже велика зміна і кожен раз, якщо є ракетна атака по Україні, то у нас підняті літаки".

Водночас є польські та американські літаки, які вказують на те, що на випадок такої ситуації є можливість збиття російських ракет.

Навчання НАТО в Польщі

Цього тижня розпочалися потужні навчання країн НАТО - 90 тисяч особового складу бере в них участь і вони триватимуть аж до березня.

Навчання Dragon-24 відбудуться у Польщі в другій половині лютого цього року. Вони будуть передбачати сценарій на випадок агресії Російської Федерації проти Польщі, буде пересування частин збройних сил з західної частини Польщі на схід. На навчальних майданчиках близько до кордону з Україною, Білоруссю та Ленінградською областю відбудуться стрільби підрозділів збройних сил Польщі та США.

"Ще як мінімум місяць до цього навчання, а вже російська і білоруська пропаганда це представляє як підготовку до збройної агресії проти Білорусі. Це вже не перший раз, бо ми таку риторику бачимо давно. Нічого незвичного в цьому немає. Там буде навчання лише оборонних дій та процедур, які відбуваються щороку чи кожні два роки в рамках навчання збройних сил Польщі з країнами НАТО та в першу чергу США", - додав Матерняк.