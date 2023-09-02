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Ракета Х-22: все про озброєння, яке Росія використовує для терористичних атак

Роман Яворський
2 вересня, 2023 субота
11:02
Війна з Росією ракета Х-22

Використання ракети Х-22 військами РФ тісно пов'язане із воєнними злочинами. Саме це озброєння було використане під час обстрілу ТРЦ "Армстор" у Кременчуку, житлових будинках у Дніпрі та Сергіївці, обстрілу торгового центру на Одещині та під час інших атак

Еспресо розповідає, про технічні характеристики Х-22, для чого насправді розробляли ракету і чому її називають "сліпою".

Ракета Х-22: розробка та технічні характеристики

Х-22 "Буря" – це радянські надзвукові протикорабельні ракети великої дальності класу "повітря - земля". Розробляти їх почали в 1958 році, перший пуск відбувся в 1963-му, а на озброєння Х-22 приймалися наприкінці 1960-их і в 1970-х роках. Ракету створювали для ураження авіаносців за допомогою фугасно-кумулятивної чи ядерної боєголовки.

Запуск ракети здійснюється з надзвукових стратегічних бомбардувальників Ту-22 та Ту-22М. Разом ракета з літаком формує авіаційний ракетний комплекс К-22. Сама ракета Х-22 важить до 6 тонн, а її бойова частина сягає тонни. 

Фото: suprotyv

 

Основні характеристики Х-22 "Буря"

  • Довжина – 11,65 м
  • Ширина – 1,23 м
  • Діаметр – 92 см
  • Висота застосування – 10 км
  • Дальність польоту – до 300 км
  • Швидкість – 3,5 махів (до 4000 км/год)
  • Вага – 5820 кг
  • Вага боєголовки – 950 кг

Щодо вартості ракети, то журнал Forbes Ukraine, намагаючись обчислити вартість боєприпасів, випущених росіянами по Україні, визначив ціну Х-22 в 1 млн. доларів США. Однак така калькуляція є доволі умовною, йдеться в матеріалі Defense Express. Виробництво Х-22 завершилось у 1980-их і здійснювалось в умовах планової економіки СРСР. Тим більше, щоб визначити вартість ракет, потрібно конвертувати радянські рублі в долари, з похибкою на інфляцію. При тому, що навіть приблизну вартість Х-22 Радянський Союз ніколи не оголошував. 

У будь-якому випадку "Бурі" – набагато дешевший розхідний матеріал для рашистів, ніж "Калібри" чи "Іскандери". Тому використання Х-22 для обстрілів України свідчить передовсім про недостачу в агресорів ракет більш високого класу, переконані військові оглядачі. 

"Складні та небезпечні в експлуатації радянські крилаті ракети Х-22 до початку війни лежали у рашистів на складах зберігання. Хоча формально і лишались на озброєнні ЗС РФ. Точна кількість ракет Х-22 у розпорядженні рашистів невідома зі зрозумілих причин. Але сам факт застосування настільки застарілих крилатих ракет може свідчити про те, що в орків справді вичерпуються запаси ракет комплексів "Искандер" та "Калибр", і відновити запаси цих КР через санкції Заходу самим росіянам видається неможливим", – йшлося в матеріалі. Фахівці Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) також наголошували, що масове застосування ракет Х-22 для ударів по наземних цілях свідчить, що високоточні ракети Росія хоче зберегти на випадок крайньої потреби.

Х-22 і воєнні злочини в Україні

За прямим призначенням (знищення надводних цілей) ракетний комплекс К-22 з ракетами Х-22 в російсько-українській війні загарбники не використовували. Однак через кілька місяців після початку широкомасштабного вторгнення з'явилися перші повідомлення про застосування ракет Х-22 для обстрілів сухопутних цілей. Зокрема, про те, що Росія масово використовує надзвукові протикорабельні ракети, в травні 2022 року американський партнерам повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зазначив, що росіяни щодня випускають по 10-14 крилатих ракет Х-22 по обʼєктах цивільної інфраструктури. 

Цю інформацію також підтвердили в британській розвідці. Там наголошували, що використання цих ракет для обстрілів наземних цілей зі звичайними боєголовками не може бути точним та призводить до великих руйнувань та жертв серед мирних жителів. Через обстріли ракетами Х-22 і справді було чимало жертв серед цивільних.

Так 9 травня 2022 року російські війська обстріляли ракетами "Буря" склади в Одесі та торговий центр Riviera в селі Фонтанка. Тоді загинула щонайменше одна людина, що п'ятеро зазнали поранень.

У ніч на 27 червня 2022 року (вночі) російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу в селі Маяки на Одещині, пошкодивши 65 приватних будинків. Множинні поранення отримали 8 мирних жителів, серед яких двоє трирічних близнюків. Того ж дня був здійснений кривавий теракт і в Кременчуку Полтавської області - ракетами Х-22 Росія завдала удару по торговому центру "Амстор". На момент атаки в ТЦ було до тисячі людей. Внаслідок удару та пожежі центр був повністю зруйнований. Загинула щонайменше 21 людина.

18 людей (серед них 2 дитини) загинули внаслідок обстріли курортного селища Сергіївка на Одещині. 1 липня 2022 року російські війська обстріляли ракетами Х-22 багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку. Ще понад 30 осіб отримали поранення.

обстріл, воронка

Фото: gettyimages

 

Найбільш кривавий терористичних акт з допомогою ракет "Буря" рашисти здійснили 14 січня 2023 року. Ракета, випущена з Курської області влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Під завалами зруйнованого будинку загинули 46 людей, в тому числі 6 дітей.

"Сліпа" ракета для терористичних актів

Будь-які обстріли ракетами Х-22 населених пунктів можуть кваліфікуватися як тероризм, наголошують екперти
"Якщо це була ракета Х-22, то вона могла влучити куди завгодно. Це ракети початку 1950-х рр, вони дуже застарілі й можуть влучати з відхиленням до 1 км. Росіяни могли цілитися в будь-яке місце в Кременчуці й влучити по торговому центру. Фактично це тероризм. Застосування такої зброї по містах, по житлових масивах означає просте бажання вбити людей", - зазначав військовий аналітик Михайло Самусь.

Так під час обстрілу ТРЦ "Амстор" інша ракета майже поцілила у завод "Кредмаш" у Кременчуці. Відстань між двома об'єктами складає близько кілометра.

Актом державного тероризму обстріли ракетами Х-22 називає і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. В аналітичному матеріалі на сайті Еспресо він називає ці ракета "сліпими". 

"Ці ракети мають головки самонаведення, які є релокаційними, і які спроможні захоплювати лише такі радіоконтрастні цілі у вигляді групи будівель або окремих мостів. Так-от ця точність є абсолютно низькою", – пише Згурець.

Так 20 травня 2022 року крилата ракета Х-22 влучила у міський Палац культури в Лозовій на Харківщині. Постраждало 7 осіб, наймолодшому з них 11 років. Фахівці зазначають, що ракета могла поцілити в будинок, оскільки він найбільш радіоконтрастний з усіх будівель навколо – стоїть окремо від інших та біля великого парку. Якщо найбільший об'єкт у морі, який захоплює головка самонаведення, найвірогідніше, і є авіаносцем, то в місті ракета може обрати яку завгодно ціль. 

Існує модернізація Х-22 і без радіолокаційної ГСН, де за наведення відповідає лише інерціальна система наведення. 
 
"Якщо ці головки самонаведення не використовуються, а ракета летить лише за допомогою інерційної системи наведення, то квадрат, в який вона має влучити, становить 10 км. Це означає, що з такою точністю не можна влучити в будь-який об’єкт, який обирається як ціль. Це означає, що ця ракета летить на дальність 500 км, і власне, влучає в те, що захопить її головка самонаведення, яка бачить лише групу об’єктів, групу будівель на землі. Або якщо вона летить за координатами, то вона влучає в ціль, яка потрапляє в цей квадрат чи коло 10 на 10 км.", – пише Згурець.

Обстріли міст із точністю влучання до 10 км, інакше як тероризм кваліфікувати не можна, переконані аналітики Defense Express.

Це дійсно ракети, які використовуються для терористичних ударів, що й демонструє РФ. До речі, цю ракету не просто так знищити, оскільки коли вона спускається з літака, то набирає висоту до 22 км, розганяється до швидкості 3-4 махів, а коли до цілі залишається 60 км, вона починає пікірувати на ціль з достатньо високою швидкістю і влучає в той об’єкт, який бачить головка самонаведення.

До слова, ця ракета має найбільшу бойову частину в порівнянні з іншими ракетами, які сьогодні використовує РФ. Вага бойової частини в ракети Х-22 становить 1 тонну. Тобто якщо ми бачимо, що така сліпа ракета влучила в торговий центр, то й маємо наслідки: підірвалось близько 1 тонни вибухової речовини. Це спричинило займання газових балонів, які були в торговому центрі, або інших елементів конструкції, що спричинило таку велику пожежу. Так що використання цих крилатих ракет Х-22, які власне, є абсолютно сліпими з точки зору виконання військових місій, є лише ознакою того, що Росія намагається залякати українське населення такими потужними ударами ракетних озброєнь, а з іншого боку - це говорить про те, що це акт державного тероризму, тому що ці ракети є невибіркової дії.

"Бити ракетами Х-22 по містах – це пряме свідчення бажання рашистів знищити якомога більше цивільних осіб. Радіолокаційна система наведення цих ракет настільки примітивна, що може захопити на фоні землі лише об'єкт типу "окремі промислові споруди". Тобто навіть у СРСР розуміли, що реальна ефективність Х-22 для удару по містах, з військової точки зору, близько нульова. Саме тому ідеологію їх використання для РФ зараз необхідно розглядати не з точки зору військової логіки, а терористів. Бо якщо навіть ракета не знищила заплановану військову чи промислову ціль, а вбила цивільних, то для Кремля це все одно успіх", – йдеться в матеріалі.

До слова, провадження щодо російських ударів ракетами Х-22 по цивільних об'єктах у Дніпрі, Кременчуці та на Одещині об'єднали в одну кримінальну справу. Генеральний прокурор України Андрій Костін пообіцяв "знайти кожного, хто має стосунок до цих подій".

Як боротися з ракетами Х-22

Ракету Х-22 знищити дуже непросто. Коли вона спускається з літака, то набирає висоту до 22 км, розганяється до швидкості 3-4 махів. Коли до цілі залишається 60 км, ракета починає пікірувати з достатньо високою швидкістю і влучає в той об’єкт, який бачить головка самонаведення. У березні 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат називав Х-22 серед ракет, які українська протиповітряна оборона збити не може. 

"Коли ракета летить з такою великою швидкістю і входить у зону ураження зенітного ракетного комплексу, в нашої бойової обслуги С-300, скажімо, є усього до 40 секунд, щоб її виявити обзорним радаром, безпосередньо захопити радаром підсвіту та здійснити пуск ракети. Цього часу фізично замало операторам застарілого радянського комплексу для успішного виконання такого завдання", - пояснював речник.

За його словами, жодна з понад 120 ракет Х-22, які на той час були випущені з початку повномасштабної агресії, так і не була збита.

Найефективнішим засобом протидії ракетам Х-22 є збиття самих носіїв винищувальною авіацією. Для цього Повітряним силам ЗСУ потрібні далекобійні ракети "повітря-повітря" та сучасні літаки. У випадку наближення рашиських Ту-22М3 вони потрапляли би під вогонь винищувачів прикриття і ЗРК Сил оборони.

Боротьбі з рашистськими "сліпими" ракетами посприяло отримання Україною американських ЗРК Patriot. На тому, що захист від Х-22 є одним із основних завдань "Патріотів" наголошував командувач українських Повітряних Сил Микола Олещук.

Росія
Одеса
зброя
Кременчук
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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