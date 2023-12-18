Чим небезпечні ракети 48Н6 для ЗРК С-400, якими росіяни обстрілюють Київ, їхні характеристики і як з ними можна боротися

Еспресо розповідає, що це за ракети, чому атаки наземних цілей за допомогою 48Н6 можна прирівнювати до тероризму і чи може українська ППО захистити від ударів цією зброєю.

У ніч на середу, 13 грудня, у Києві пролунали вибухи, після чого оголосили повітряну тривогу. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами з комплексу С400, у декількох районах внаслідок падіння осколків сталися пожежі у житлових будинках. Відомо про понад пів сотні постраждалих.

Перше використання цих ракет для удару по Києву відбулося ще в січні 2023 року. Тоді Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв про масовані обстріли Києва зенітними керованими ракетами із С-400. Уламки ракет, які Україна ще не могла перехоплювати, були ідентифіковані, як 48Н6ДМ.

Коротко про те, що ви прочитаєте в тексті:

Що таке комплекс С-400, з якого обстрілюють Київ і Харків

48Н6 – старі ракети для нових ЗРК

Чим небезпечні ракети 48Н6 і чому їх називають зброєю терору

Скільки ще ракет 48Н6 має Росія

Чи можуть ЗСУ знищувати ракети 48Н6 і ЗРК С-400

Що таке комплекс С-400, з якого обстрілюють Київ і Харків

С-400 ("Тріумф") – російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії. Комплекс створений для ураження засобів повітряного нападу (літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та ін.).

Фото: з загально доступних джерел

Одна система, що складається із восьми ЗРК може забезпечити одночасний обстріл 80-ти цілей. Виробники декларують дальність виявлення цілі в 600 км і враження цілі, що рухається на висоті 30 км і зі швидкістю 4800 м/с.

Крім повітряних цілей, для С-400, як і для його попередника С-300, розробленого ще в СРСР, заклали можливість уражати наземні нерухомі цілі з відомими координатами.

"Ракети мають напівактивну головку самонаведення. Бойова частина ракет начинена готовими уражаючими елементами, у вигляді металевих кубиків. Вони можуть бути ефективними проти нерухомих наземних цілей, наприклад, незахищених складів, особового складу і автотехніки на відкритій місцевості та об’єктів інфраструктури", – пояснює портал "Мілітарний".

Вартість комплексу "Тріумф" складає 1,2 млрд доларів США. Кількість таких комплексів у Росії – майже сотня. Також системи С-400 є на озброєнні Білорусі, Китаю, Туреччини та Індії.

48Н6 – старі ракети для нових ЗРК

Серед ракет, які використовують комплекси С-400 – 48Н6 та її різновиди. Такі ракети важко вчасно виявити, адже вони летять за балістичною траєкторією. Саме тому повітряна тривога в Києві пролунала пізніше, ніж вибухи.

Зенітні ракети сімейства 48Н6 були прийняті на озброєння ще в 1990 році, тобто за 27 років до прийняття на озброєння ЗРК С-400. Ракета 48Н6 та її модернізовані версії мають напівактивну головку самонаведення.

Різні модифікації відрізняються між собою дальністю польоту та розміром боєголовки. Так дальність знищення повітряних цілей для 48Н6 складає150 км, для 48Н6М 200 км, а для 48Н6ДМ – 250 км. Бойова частина 48Н6ДМ, якою били по Києву в січні – 180 кг. У 48Н6М вона складає 150 кг, а в базовій 48Н6 – 145 кг.

Фото: defence-ua.com

Для ракети 48Н6Е виробники наводять такі технічні характеристики:

Маса ракети – 1800 кг,

Маса ракети в транспортно-пусковому контейнері – 2400 кг,

Довжина – 7,5 м,

Діаметр – 0,52 м,

Розмах рулів – 1,13 м

Чим небезпечні ракети 48Н6 і чому їх називають зброєю терору

Для стрільби зенітними комплексами по наземних цілях використовують радіокомандне наведення.

"У ЗРК вводять координати наземної цілі та висота підриву ракети. Підрив бойової частини теж відбувається за командою з радіолокатора підсвічування. Тому дальність стрільби у комплексу С-300 обмежується приблизно дальністю 30-40 км", – посянює "Мілітарний".

Для прицільної стрільби радіолокаційна система повинна розташовуватись на відстані 25-30 км від наземної цілі, яку обстрілює ЗРК. Однак Росія проводить обстріли на дистанцію 200-250 км. Це означає, що ракета на певній висоті втрачає сигнал РЛС і фактично падає у район приблизного розташування обраної наземної цілі. При стрільбі на великі дальності зенітні ракети фактично не влучають у конкретний об’єкт. Йдеться про вільне падіння з висоти у декілька кілометрів в район цілі. Що більша відстань, то більша похибка. Фактично рашисти використовують 48Н6 виключно для ракетного терору населення великих міст.

Обстріл Харкова. Фото: Телеграм Терехова

Зона ураження радіусом у 250 км, при умові запуску ракет з-під білоруського кордону дозволяє тримати під прицілом не лише столицю України, але й Житомир, Рівне, Луцьк та Львів, наголошували в Defense Express. Маса ракети 48Н6ДМ, її швидкість і розмір бойової частини дозволяють, у випадку потрапляння у житловий будинок, легко пробити стіни чи дах та завдати значних руйнувань. Бойові частини зенітних ракет сконструйовані з метою максимальної уламковості, тому можуть завдати великої шкоди цивільному населенню як невибіркова зброя.

У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ також зазначали, що з відстані у понад 250 кілометрів, з якої обстрілюють Київ, прицільне застосування ракет даного типу просто неможливе.

"Застосування ворогом цих керованих ракет по наземних цілях має виключно хаотичний характер. Використовуючи їх не прицільно, росіяни насамперед мають на меті завдати психологічного тиску на населення України, додати паніки та примусити українську владу до переговорів з РФ", – пояснили в Генштабі.

Також у Центрі розповіли, що зенітна керована ракета С-400 рухається зі швидкістю приблизно 1300 м/с. Відтак відстань від ЗРК до столиці України вона долає за неповні 2 хвилини. Цього часу вистачає, щоб українська ППО виявила та знищила повітряну ціль, але система оповіщення не встигає так швидко опрацювати дані, тому іноді сигнал повітряної тривоги спрацьовує із затримкою.

Скільки ще ракет 48Н6 має Росія

У зв'язку з тим, що ракети 48Н6 почали виготовляти ще в радянські часи, у рашистів доволі великі запаси цього озброєння. За оцінками нашого Міноборони, станом на квітень 2023-го, росіяни уже відстріляли 50% запасу зенітних ракет до С-300. Разом із тим, головний редактор Defense Express Олег Катков радить не рахувати російських зенітних ракет, якими атакують Київ. У агресорів тисячі 48Н6, якими РФ атакувала Київ, вимірюється тисячами, зазначив військовий експерт в етері телеканалу Еспресо.

"Ці ракети ще радянського виробництва. Тому кількість їх в Росії значна. Хоча ракета 48Н6 вироблялась ще за часів СРСР, Росія продовжує їх виготовляти. Точну кількість цих ракет назвати важко. Втім, скоріше за все, мова йде про діапазон з трьома нулями, тобто у тисячу одиниць. І Росія продовжує їх виготовляти. Тому рахувати їх просто немає жодного сенсу", – розповів Катков.

У січні 2023 року американська аналітична установа Jamestown Foundation повідомила, що російський ВПК може щороку виготовляти до півтисячі нових ракет цього типу. А в жовтні цього року в Москві завершили будівництво нового корпусу компанії "Алмаз-Антей", що виготовляє ракети 48Н6 до С-400. Масове виробництво зенітних ракет, на думку авторів публікації, вказує також на проблеми росіян в інших галузях, зокрема у виробництві крилатих ракет.

Чи можуть ЗСУ знищувати ракети 48Н6 і ЗРК С-400

"Мілітарний" називає зенітну керовану ракету доволі складною ціллю для знищення засобами ППО. Це зумовлено високою швидкістю її польоту та малою радіолокаційною помітністю. Наприклад, швидкість польоту ракети 48Н6 після старту сягає 2,1 км/с. Тому застарілі радянські ЗРК, що перебували на озброєнні ЗСУ, були не здатними боротися з такими цілями.

ЗРК Patriot. Фото: Getty Images

Тоді як американські комплекси MIM-104 Patriot можуть завиграшки впоратись із цим завданням. Так, під час атаки в ніч на 13 грудня, столична ППО збила всі 10 ракет, випущені по Києву. Також збивати повітряні цілі, що з великою швидкістю летять по балістичний траєкторії, може комплекс ППО/ПРО SAMP/T, передачу якого анонсували Франція та Італія. Однак наразі застосування цього ЗРК в Україні офіційно не підтвердили.

Проблема в захисті від ракет 48Н6 може полягати в обмеженій кількості "Патріотів" і SAMP/T.

ЗРК SAMP/T. Фото: defence-ua.com

"Київ та область ці системи прикривають. Ракети збиваються. Зрештою, ми також можемо полювати й за пусковими. Росіянам, аби вразити якусь ціль на Київщині – треба підвезти С-400 до самісінького кордону в Брянській області. А таке розташування дозволяє нам завдати удар по цим пусковим, використовуючи, наприклад, дрони", – зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Українці вже мають успішний досвід знищення чи пошкодження дорогих систем С-400. Так 23 серпня 2023 року "Тріумф" було знищено в тимчасово окупованому Криму. За даними розвідки, внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад ворога. Newsweek повідомляв, що, станом на вересень 2023 року, Україна вразила не менше п'яти російських систем С-400. У жовтні дрони СБУ обстріляли "Тріумф" у Бєлгородській області, суттєво його пошкодивши.

Ускладнюють знищення мільярдних комплексів обмеження, що їх західні союзники наклали на Україну, передаючи їй озброєння. Так захисники, зважаючи на дальність С-400, знають – Київ рашисти обстрілюють із установок, що перебувають щонайдалі 45 км від українсько-російського кордону. Однак можуть полювати на агресорів лише дронами, а не "хаймарсами". Бити цим озброєнням по території Росії ЗСУ не можуть.

Defense Express присвятив окрему статтю, в якій пояснив, що, окрім людяності, є ще й фінансова складова. Експерти привели економічне обґрунтування тому, що знищити пускові установки значно дешевше, ніж збивати ракети.

"Перехопити з Patriot 10 балістичних ракет - це 60 млн доларів, один залп з HIMARS - 1,3 млн доларів. Але поки триває нелюдяна умова невикористання західного озброєння по території РФ. І те що можливо було вирішити одним умовним залпом GMLRS з HIMARS призводить, лише через атаку у ночі 13 грудня, до понад півсотні постраждали", – йдеться в матеріалі.

Автори підрахували, що знищення одного С-400 залпом з HIMARS у 45 разів дешевше ніж збивати випущені ним ракети. А методичні знищення устновок, що коштують понад $1 млрд, зрештою змусять ворога припинити обстріли цивільного населення Києва та Харкова.