ДСНС знайшли 60 "небезпечних м‘ячиків" на околиці Києва внаслідок падіння уламків ракети Х-101

Про це повідомляє ДСНС.

"Небезпечні м’ячики" мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Коли такі предмети розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися", - зазначили рятувальники.

У повідомленні йдеться, що вибухонебезпечні предмети транспортували на підривний майданчик і знищили.

У ДСНС закликали у жодному разі не наближатися та не торкатися них, а одразу повідомляти про такі знахідки на 101.