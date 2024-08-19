ДСНС знайшли 60 "небезпечних м‘ячиків" на околиці Києва внаслідок падіння уламків ракети Х-101
В одному із лісопаркових господарств Києва було знайдено 60 "небезпечних м‘ячиків" на місці падіння уламків ворожої ракети Х-101
Про це повідомляє ДСНС.
"Небезпечні м’ячики" мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Коли такі предмети розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися", - зазначили рятувальники.
У повідомленні йдеться, що вибухонебезпечні предмети транспортували на підривний майданчик і знищили.
У ДСНС закликали у жодному разі не наближатися та не торкатися них, а одразу повідомляти про такі знахідки на 101.
- Уранці 18 серпня російські окупанти запустили ударні безпілотники та ракети для атаки на столицю. Силам ППО вдалося знищити ворожі цілі на підступах до Києва. У Київській області через падіння уламків виникли руйнування.
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