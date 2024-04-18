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Ексклюзив

Два основні напрямки та два допоміжні: полковник ЗСУ Селезньов припустив, де ворог атакуватиме влітку

18 квітня, 2024 четвер
11:28
Війна з Росією окупанти

Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов вважає, що ворог зосереджуватиме свої головні зусилля у напрямку Часового Яру й Покровська

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі за лаштунками залишається Куп'янсько-Лиманський напрямок. Там ворог останнім часом дещо активізував свою діяльність. Знов поновилися атаки на цьому напрямку, знов там ворог володіє ініціативою. А українська армія знов вимушена рефлексувати, відбиваючи ворожі атаки. До речі, ворог накопичив ресурси на території Курської, Брянської та Білгородської областей. Там сумарно зосереджено до 40 тис. російських військовослужбовців. Це поки що не той обсяг сил та засобів, який дозволив би ворогу атакувати наші північні прикордонні території, але ця кількість несе певну загрозу для наших оборонців", - пояснив Селезньов.

За словами полковника ЗСУ, скоріш за все динаміка бойових дій буде зростати на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

"Якщо розглядати літню наступальну кампанію ворожої армії, то скоріш за все ми стикнемося з такою стратегією дій російського війська: буде два допоміжних напрямки, на які ворог буде намагатися відтягнути частину наших сил та засобів, - це Куп'янсько-Лиманський. Відповідно, динаміка буде прослідковуватися на півдні Запорізької області. Зокрема, в районі Старомихайлівки та Роботиного. А два основних напрямки, де ворог буде зосереджувати свої головні зусилля, - це напрямок на Часів Яр і Покровськ. Але треба розуміти, що робити більш-менш чіткий прогноз варто після того, як буде ухвалено пакет допомоги від США", - наголосив Селезньов.

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  • 17 квітня Єнс Столтенберг повідомив, що засідання Ради Україна - НАТО відбудеться у п’ятницю, 19 квітня з участю президента Зеленського.





 

Теги:
Новини
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
допомога США Україні
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