"Є досвід Чорноморської зернової ініціативи": Кулеба прокоментував можливість участі РФ у другому Саміті миру

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"У нас є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Тоді Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН, потім Туреччина і ООН вели перемовини з Росією. Угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН і Україною, а також Туреччиною, ООН і Росією", - розповів Кулеба.

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Міністр зауважив, що українська сторона не прагне до прямих контактів з Росією з огляду на всі злочини країни-агресорки, чиєю стратегічною метою залишається знищення Української держави.