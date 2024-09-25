Економічна співпраця, відбудова, безпека судноплавства: Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом

Про це президент написав у телеграм.

Засловами, Зеленського, лідери зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України.

"Обговорили імплементацію Формули миру з особливим акцентом на забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та лідерській ролі Туреччини у відповідному пункті Формули", - розповів президент.

Зеленський заявив, що запросив Ердогана відвідати Україну.