Економічна співпраця, відбудова, безпека судноплавства: Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з турецьким колегою Реджепом Ердоганом, щоб обговорити подальший розвиток стратегічного партнерства
Про це президент написав у телеграм.
Засловами, Зеленського, лідери зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України.
"Обговорили імплементацію Формули миру з особливим акцентом на забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та лідерській ролі Туреччини у відповідному пункті Формули", - розповів президент.
Зеленський заявив, що запросив Ердогана відвідати Україну.
- Туреччина буде збільшувати підтримку зусиль для припинення війни РФ проти України шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності України, заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган перед початком Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
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