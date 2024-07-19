Ексдепутат поширює фейк про "криваву провокацію Зеленського заради порятунку Байдена", - Центр стратегічних комунікацій
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук поширює фейкову інформацію про нібито "криваву провокацію Володимира Зеленського заради порятунку Джо Байдена"
Проце повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Українська влада, найімовірніше, зголоситься на криваву провокацію, кинувши свої війська у новий контрнаступ, який має допомогти президенту США Байдену перемогти на виборах", - такі тези поширює Мосійчук.
Натомість у Центрі стратегічних комунікацій кажуть, що мета такої заяви подвійна. По-перше, Мосійчук поширює наратив про те, що нібито "Київ є маріонеткою Вашингтона" і "у своїх рішеннях керується інтересами американських еліт", а не українського народу.
По-друге, це спосіб нагнітання паніки в українському суспільстві: "Мовляв, влада готується покласти у "безсенсовій м’ясорубці" ще тисячі життів, аби допомогти Байдену перемогти на виборах. Обидва наративи спрямовані на деморалізацію українців і підрив їхньої довіри до керівництва власної держави та західних партнерів".
- Центр протидії дезінформації спростував російський фейк, що нібито очільник ГУР Кирило Буданов мав план з убивства дітей високопосадовців РФ, який йому заборонили реалізовувати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.39 Купівля 41.39Продаж 41.95
- EUR Купівля 45.16Продаж 45.87
- Актуальне
- Важливе