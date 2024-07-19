Ексдепутат поширює фейк про "криваву провокацію Зеленського заради порятунку Байдена", - Центр стратегічних комунікацій

Проце повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Українська влада, найімовірніше, зголоситься на криваву провокацію, кинувши свої війська у новий контрнаступ, який має допомогти президенту США Байдену перемогти на виборах", - такі тези поширює Мосійчук.

Натомість у Центрі стратегічних комунікацій кажуть, що мета такої заяви подвійна. По-перше, Мосійчук поширює наратив про те, що нібито "Київ є маріонеткою Вашингтона" і "у своїх рішеннях керується інтересами американських еліт", а не українського народу.

По-друге, це спосіб нагнітання паніки в українському суспільстві: "Мовляв, влада готується покласти у "безсенсовій м’ясорубці" ще тисячі життів, аби допомогти Байдену перемогти на виборах. Обидва наративи спрямовані на деморалізацію українців і підрив їхньої довіри до керівництва власної держави та західних партнерів".