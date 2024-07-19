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Війна з Росією: хроніка
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Ексдепутат поширює фейк про "криваву провокацію Зеленського заради порятунку Байдена", - Центр стратегічних комунікацій

19 липня, 2024 п'ятниця
09:10
Війна з Росією

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук поширює фейкову інформацію про нібито "криваву провокацію Володимира Зеленського заради порятунку Джо Байдена"

Зміст

Проце повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Українська влада, найімовірніше, зголоситься на криваву провокацію, кинувши свої війська у новий контрнаступ, який має допомогти президенту США Байдену перемогти на виборах", - такі тези поширює Мосійчук.

Натомість у Центрі стратегічних комунікацій кажуть, що мета такої заяви подвійна. По-перше, Мосійчук поширює наратив про те, що нібито "Київ є маріонеткою Вашингтона" і "у своїх рішеннях керується інтересами американських еліт", а не українського народу.

По-друге, це спосіб нагнітання паніки в українському суспільстві: "Мовляв, влада готується покласти у "безсенсовій м’ясорубці" ще тисячі життів, аби допомогти Байдену перемогти на виборах. Обидва наративи спрямовані на деморалізацію українців і підрив їхньої довіри до керівництва власної держави та західних партнерів".

  • Центр протидії дезінформації спростував російський фейк, що нібито очільник ГУР Кирило Буданов мав план з убивства дітей високопосадовців РФ, який йому заборонили реалізовувати.
Теги:
Росія
Володимир Зеленський
Джо Байден
фейк
США
пропаганда
російські фейки
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