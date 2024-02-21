"Єрмак - наступний прем'єр-міністр України": добірка російських фейків за 21 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 21 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 лютого січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Проросійський TG-канал MediaKiller повідомив: "Проводиться підготовка до призначення глави ОП Андрія Єрмака прем’єр-міністром країни".
Дезінформація: Зрадник України В. Медведчук заявив: "Економічний союз України з ЄС неможливий, це безглузда абстракція".
Дезінформація: Колаборант з РФ В. Сальдо у власному TG-каналі заявив: "Морські піхотинці гвардійської 810 бригади разом зі своїми бойовими братами-десантниками передають із Кринок: населений пункт звільнено".
- Російська пропаганда також продовжує інформаційну кампанію проти головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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