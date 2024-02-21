"Єрмак - наступний прем'єр-міністр України": добірка російських фейків за 21 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 лютого січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Проросійський TG-канал MediaKiller повідомив: "Проводиться підготовка до призначення глави ОП Андрія Єрмака прем’єр-міністром країни".

Дезінформація: Зрадник України В. Медведчук заявив: "Економічний союз України з ЄС неможливий, це безглузда абстракція".

Дезінформація: Колаборант з РФ В. Сальдо у власному TG-каналі заявив: "Морські піхотинці гвардійської 810 бригади разом зі своїми бойовими братами-десантниками передають із Кринок: населений пункт звільнено".