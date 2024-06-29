Генштаб ЗСУ зменшить інтенсивність повідомлень з передової

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Детектор медіа".

За його словами Генштаб ЗСУ перейде на інформування про ситуацію на фронті тричі на день — о 08:00, 16:00 та 22:00.

Так, ранкове зведення публікуватиметься паралельно із включенням речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова у телемарафоні "Єдині новини". Зведення щодо поточної ситуації на фронті публікуватиметься о 16:00., а зведення щодо загальної ситуації за добу буде оприлюднюватися о 22:00.

Ковальов нагадав, що з травня зведення Генштабу виходили п'ять разів на добу: о 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 та 22:00.

"З цією частотою зведень, що є зараз, увага на наші зведення знизилась, інформаційний простір насичується однотипними повідомленнями. І це знижує увагу цільової аудиторії до інформації на полі бою", - пояснив речник Генштабу ЗСУ.

Крім того, як стверджує Ковальов, ранкове зведення з підсумками попередньої доби було головним інформаційним продуктом Генштабу ЗСУ з найбільшою охопленістю в медіа й добре корелювалось із щоденними включеннями в телемарафоні.

"Ми зрозуміли, що без такого продукту документування бойових дій залишається неповним. На це вказують представники медіа, хроністи та колеги з країн-партнерів, які нам про це говорять", - пояснив він, додавши, що у разі надзвичайних ситуацій на окремих ділянках фронту Генштаб публікуватиме окремі експрес-повідомлення.