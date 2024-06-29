Генштаб ЗСУ зменшить інтенсивність повідомлень з передової
Речник Генерального штабу ЗС України Андрій Ковальов заявив, що з 1 липня планується оновлення формату зведень з передової. Відтак інтенсивність повідомлень зменшиться
Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Детектор медіа".
За його словами Генштаб ЗСУ перейде на інформування про ситуацію на фронті тричі на день — о 08:00, 16:00 та 22:00.
Так, ранкове зведення публікуватиметься паралельно із включенням речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова у телемарафоні "Єдині новини". Зведення щодо поточної ситуації на фронті публікуватиметься о 16:00., а зведення щодо загальної ситуації за добу буде оприлюднюватися о 22:00.
Ковальов нагадав, що з травня зведення Генштабу виходили п'ять разів на добу: о 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 та 22:00.
"З цією частотою зведень, що є зараз, увага на наші зведення знизилась, інформаційний простір насичується однотипними повідомленнями. І це знижує увагу цільової аудиторії до інформації на полі бою", - пояснив речник Генштабу ЗСУ.
Крім того, як стверджує Ковальов, ранкове зведення з підсумками попередньої доби було головним інформаційним продуктом Генштабу ЗСУ з найбільшою охопленістю в медіа й добре корелювалось із щоденними включеннями в телемарафоні.
"Ми зрозуміли, що без такого продукту документування бойових дій залишається неповним. На це вказують представники медіа, хроністи та колеги з країн-партнерів, які нам про це говорять", - пояснив він, додавши, що у разі надзвичайних ситуацій на окремих ділянках фронту Генштаб публікуватиме окремі експрес-повідомлення.
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6 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про стратегію розвитку видів та окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року, яка передбачає скорочення підрозділів Генерального штабу та формування Сил безпілотних систем ЗСУ.
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