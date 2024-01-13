Голос за Путіна або відправка на фронт: окупанти змушують робітників Донецька підтримувати російського диктатора

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Зокрема, з’явилася інформація, що керівництво металургійного заводу "Донецьк-сталь" примушує працівників ставити підписи за висування Путіна на посаду президента. У разі відмови погрожують звільненням чи мобілізацією", - йдеться у повідомленні міськради.

У мерії наголосили, що подібні дії окупантів підтверджують, що українці на окупованих територіях масово їм не раді. Відповідно, окупанти змушені показувати ілюзію підтримки через застосування репресивних методів та погроз.