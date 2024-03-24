"Істерична реакція на вибухи НПЗ": експерт з енергетичних питань Рябцев про масовані атаки РФ по території України
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає три останні ракетні атаки РФ по території України реакцією на знищення їхніх НПЗ
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Мені здається, що всі ці ракетні масовані атаки по території України є істеричною реакцією Росії на те, що відбувається з їхніми НПЗ. Тому вони збирають все, що було вироблено в останні місяці, та запускають по Україні. Цілі - будь-які. Їм не важливо, куди запускати. Важливо показати відповідь. Оскільки якби це були цілеспрямовані атаки на обʼєкти критичної інфраструктури, то всі три останні атаки були б спрямовані саме на ці обʼєкти", - пояснив Рябцев.
Експерт зауважив, що поки не зрозуміла мета ворога, яку він хоче досягти, обстрілюючи територію України.
"Тобто якщо вони планували б атакувати конкретні цілі, то це так і було б. Втім, якщо аналізувати ці атаки, то здається, що просто був перелік різних цілей і вони вирішили просто запустити по цих обʼєктах ракети. Незрозуміла сьогодні загальна мета їхніх атак", - додав він.
- Ввечері суботи, 23 березня, росіяни запустили ударні БПЛА і крилаті ракети для обстрілу України. У результаті падіння осколків зафіксували в Київській і Дніпропетровській областях, на Львівщині атаковано обʼєкт критичної інфраструктури.
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