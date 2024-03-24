"Істерична реакція на вибухи НПЗ": експерт з енергетичних питань Рябцев про масовані атаки РФ по території України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мені здається, що всі ці ракетні масовані атаки по території України є істеричною реакцією Росії на те, що відбувається з їхніми НПЗ. Тому вони збирають все, що було вироблено в останні місяці, та запускають по Україні. Цілі - будь-які. Їм не важливо, куди запускати. Важливо показати відповідь. Оскільки якби це були цілеспрямовані атаки на обʼєкти критичної інфраструктури, то всі три останні атаки були б спрямовані саме на ці обʼєкти", - пояснив Рябцев.



Експерт зауважив, що поки не зрозуміла мета ворога, яку він хоче досягти, обстрілюючи територію України.

"Тобто якщо вони планували б атакувати конкретні цілі, то це так і було б. Втім, якщо аналізувати ці атаки, то здається, що просто був перелік різних цілей і вони вирішили просто запустити по цих обʼєктах ракети. Незрозуміла сьогодні загальна мета їхніх атак", - додав він.