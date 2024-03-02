"Харків братимуть у "кільце", жителі масово продають квартири": росіяни запустили новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"У Харкові активно продають квартири через наступ зс РФ. У пошуковику Google запит "продам квартиру" на першій позиції. Новину тиражують прокремлівські ресурси", - йдеться у ворожому повідомленні.

У Spavdi акцентують, що Харків не перебуває ні в оточенні, ні у напівоточенні російських окупантів. з

"Заяви фейкоробів про "місто у кільці" не відповідають дійсності. Актуальні дані на карті DeepState це підтверджують. Крім цього, Харків – навіть не у топ-3 у видачі результатів Google на запитом "продам квартиру в". Поширюючи такі фейки, пропаганда кремля намагається посіяти паніку і залякати цивільних українців", - пише Центр стратегічних комунікацій.