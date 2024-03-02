"Харків братимуть у "кільце", жителі масово продають квартири": росіяни запустили новий фейк
Російська пропаганда запустила фейк, нібито жителі Харкова масово продають свої квартири через наступ РФ
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"У Харкові активно продають квартири через наступ зс РФ. У пошуковику Google запит "продам квартиру" на першій позиції. Новину тиражують прокремлівські ресурси", - йдеться у ворожому повідомленні.
У Spavdi акцентують, що Харків не перебуває ні в оточенні, ні у напівоточенні російських окупантів. з
"Заяви фейкоробів про "місто у кільці" не відповідають дійсності. Актуальні дані на карті DeepState це підтверджують. Крім цього, Харків – навіть не у топ-3 у видачі результатів Google на запитом "продам квартиру в". Поширюючи такі фейки, пропаганда кремля намагається посіяти паніку і залякати цивільних українців", - пише Центр стратегічних комунікацій.
- 2 березня російські пропагандисти також поширювали чергову фейкову інформацію про те, що ГУР нібито назвало дату усунення президента України Володимира Зеленського з посади.
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