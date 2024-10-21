Кількість використання таких ракето-бомб обмежена: Згурець про ракету "Гром-Е1", якою ворог завдає ударів по Харкову

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вчора, 20 жовтня, була інформація про те, що по Харкову росіяни завдали удар ракетою "Гром-Е1". Це не перший такий удар, бо по Харкову вперше били цими ракетами у березні минулого року. Потім ще був удар влітку цьогоріч з використанням модифікованої ракети"Гром-Е1", яка має додаткові модулі планування та корекції. Дійсно, ця розробка створена на базі російської авіаційної керованої ракети Х-38, яка має дальність близько 60 км. Але за рахунок дооснащення додатковими крильцями, бойовою частиною та двигуном від Х-38, також за умов скидання з висоти десь 12 км - ракета "Гром-Е1" може долати відстань до 100-120 км", - зауважив військовий експерт.

За його словами, кількість використання "Гром-Е1" досить обмежена. Виготовлення таких зразків ракет у росіян не перевищує до 10 на місяць, можливо, навіть і менше, бо це не є пріоритетним зразком та активно не використовується.

"По Харкову набагато частіше використовуються універсальні міжвидові плануючи боєприпаси, в яких береться бомба 250 кг і туди додаються крильця для планування та корекції, а також ракетний двигун. Тому так само і виходить відстань в межах 90-100 км. Ворог використовує для їх скидання свої бомбардувальник Су-34, які побоюються наближатися до Харкова. Відповідно, кидають ці бомби з відстані 40 км до лінії бойового зіткнення, що дозволяє ще 50 км цій бомбі планувати та здійснювати удари по Харкову. Крім того, до недавнього часу по Харкову використовувалися і ракети від комплексу С-300, зараз таких ударів стало менше, можливо, через полювання на ці російські комплекси", - резюмував Сергій Згурець.