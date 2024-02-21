Кремль заявив про "знищення" плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини для інформаційного ефекту перед виборами, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

За словами російського міністра, окупанти буцімто знищили до 3500 українських військовослужбовців на лівобережжі Херсонської області з жовтня 2023 року. Крім цього, він назвав "знищення" плацдарму ЗСУ подібними до захоплення Авдіївки.

"Готовність Кремля риторично говорити про темпи та ініціативу наступальних операцій РФ в Україні може бути зумовлена ​​зростанням впевненості російських перспектив і свідомими зусиллями підтримати наративи Кремля з наближенням президентських виборів", - припускають аналітики.

Зазначається, що Кремль може дедалі частіше заявляти про нібито перемоги на полі бою "без повних гарантій тактичного та оперативного успіху" Росії для підтримки інформаційних зусиль. У Росії сподіваються, що такі заяви можуть "прославити президента Росії Володимира Путіна та деморалізувати Україну".