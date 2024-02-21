Кремль заявив про "знищення" плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини для інформаційного ефекту перед виборами, - ISW
Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що окупанти нібито взяли під контроль Кринки на лівобережжі Херсонщини. Натомість ISW припускає, що ця заява була зроблена для підтримки інформаційного простору перед виборами
Про це пише Інститут вивчення війни.
За словами російського міністра, окупанти буцімто знищили до 3500 українських військовослужбовців на лівобережжі Херсонської області з жовтня 2023 року. Крім цього, він назвав "знищення" плацдарму ЗСУ подібними до захоплення Авдіївки.
"Готовність Кремля риторично говорити про темпи та ініціативу наступальних операцій РФ в Україні може бути зумовлена зростанням впевненості російських перспектив і свідомими зусиллями підтримати наративи Кремля з наближенням президентських виборів", - припускають аналітики.
Зазначається, що Кремль може дедалі частіше заявляти про нібито перемоги на полі бою "без повних гарантій тактичного та оперативного успіху" Росії для підтримки інформаційних зусиль. У Росії сподіваються, що такі заяви можуть "прославити президента Росії Володимира Путіна та деморалізувати Україну".
- Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів лідеру терористів Володимиру Путіну, що російська армія нібито взяла під контроль Кринки на лівобережжі Херсонщини.
- Пізніше Сили оборони півдня України спростували заяву Шойгу.
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