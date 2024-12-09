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Ексклюзив

Лінія фронту принципово не змінюється, але залишаються основні напрямки ударів РФ, - Згурець

Ірена Моляр
9 грудня, 2024 понедiлок
10:03
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог намагається сформувати передумови наступальних дій на Покровськ

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Лінія фронту принципово не змінюється, але залишаються основні напрямки ударів РФ, які зараз скеровані на те, аби формувати там передумови наступальних дій на Покровськ. На південному фланзі від цього населеного пункту противник намагається просуватися до Шевченкового та інших селищ. І ще залишаються дві ділянки, одна з них – навколо Курахового, де окупанти й далі роблять спроби витіснити наші війська з кишені, що сформувалася на південь від міста", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, тривають бойові дії вздовж річки Сухі Яли. Також, як і раніше, є загроза впливу на наше угруповання, яке перебуває у цій кишеньці на південь від Курахового. Ситуація складна, однак українські війська продовжують утримувати там ділянку та не поспішають виходити попри всі ризики.

"А третій напрямок – Велика Новосілка, де проводилися контратакуючі дії ЗСУ, щоб витиснути противника з с. Новий Комар, с.Роздольне. Своєю чергою ворог вдається до фронтальних атак на населений пункт Макарівка. І так само робить подальші спроби флангових оточень Великої Новосілки. Однак на цю ділянку були перекинуті наші сили для стабілізації ситуації. Зараз з обох сторін ведуться активні атакувальні дії", - зауважив Сергій Згурець.
 

  • 4 грудня керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко інформував, що ЗСУ 4 грудня зупинили спробу прориву росіян у Купʼянськ.
  • Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за 8 грудня на фронті між двома арміями зафіксували щонайменше 191 бойове зіткнення.Найбільше атак сталося на Покровському напрямку - 53
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Покровськ
Курахове
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