Литва підтримала сприяння Україні у поверненні чоловіків призовного віку з-за кордону

Про це повідомляє LRT.

"Україна повинна мати свої мобілізаційні плани. Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити своїй батьківщині. Ми повинні співпрацювати з Україною в усіх сенсах", - сказав Науседа.

Натомість Шимоніте вважає, що Литва могла б зробити кроки для допомоги Україні, додавши, однак, що деякі заходи необхідно обговорити на рівні ЄС.

"Ми, напевно, могли б шукати якісь способи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього, коли ми розглядаємо питання про продовження посвідки на тимчасове проживання. Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, але й ширше, оскільки зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців", - сказала вона.

За даними Департаменту міграції, наразі немає правових підстав, які б зобов'язували Литву допомагати Україні в процесі мобілізації.

Голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте вважає, що це "це політичне питання".

"Той факт, що Україна чи інша країна оголосила мобілізацію, не має на нас жодного впливу, згідно з нашим законодавством. Будь-яка реакція, якщо вона буде, буде політичним рішенням Литви", - сказала вона.

За її словами, для виконання цих рішень в Литві "необхідно буде прийняти деякі національні законодавчі ініціативи. Проте далі виникне "величезне питання про те, як це буде сумісно з законодавством ЄС"".