Майор запасу НГУ Гетьман пояснив, чому росіянам вдається суттєво просуватися, та припустив, чи буде стабілізація на фронті

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Багато причин, одна із основних, на мій погляд, справа у тому, що коли нам довелося відходити з Вугледару, з інших позицій, які ми займали, нас видавив із тих позицій ворог. Це були панівні висоти, відповідно є і не панівні висоти. Авдіївка, Вугледар - все це позиції, з яких нам довелося відходити, одразу треба було відходити на 10-12 кілометрів до тих міст, де рельєф місцевості дозволяє знов більш-менш вдало тримати оборону. Враховуючи тиск такий: емоційний тиск, політичний тиск, медійний тиск на наших військових, відійти одразу кілометрів на 10 одразу б розцінювалось як страшна поразка. Тому доводилось в низині тримати оборону, де воювати незручно, тому ворогу вдається нас відсувати відносно швидко - це перша причина, мені здається, вона головна", - розповів він.

Також Олексій Гетьман вважає, що причинами є постійне поповнення військ ворога і недоукомплектація українських захисників.

"Друга причина - це те, що ворог долучає туди свої сили додаткові, всі резерви, які у нього є, резерви на лінії фронту. Ну і третє - у нас не повністю укомплектовані наші бригади, які ведуть оборону. І навіть це офіційно влада визнала, коли оголосила, що треба набрати ще 160 тисяч людей до Збройних сил для того, щоб укомплектувати ті підрозділи, які на нулі хоча б на 85% відсотків. Тобто іншими словами це вже офіційно визнано, що підрозділи, які ведуть бойові дії, юридично мають назву бригада, а фактично - це батальон", - зазначив майор запасу НГУ.

Водночас Олексій Гетьман вважає, що скоро фронт має стабілізуватися.

"Треба відійти ще трішечки на захід, зайняти зручні позиції там, де треба тримати оборону, і тоді, я впевнений, що ситуація стабілізується. Ну і до того ж не може армія постійно наступати, вона вичерпуються не фізично, кількісно, а будь-яка наступальна операція планується і те, що вона спланувала, вона закінчилась, треба по-новому планувати. Ну і погодні умови, звісно. Тому є сподівання, що незабаром ми побачимо стабілізацію на фронті", - зауважив він.