"Ми скрізь": партизани розвідали в/ч росгвардії в Астрахані

Про це "Атеш" повідомив у Telegram.

За словами представників руху спротиву, у зону їхніх інтересів потрапила військова частина 6688 росгвардії. Вона розташована в Астрахані та входить до складу південного округу.

"Під час розвідки було ідентифіковано низку посадових осіб із цієї частини та зафіксовано їхні особисті автомобілі. Також було встановлено кількість людей, які залучені у черговій службі, і розташування службової техніки на території частини", - пише "Атеш".

Партизани наголосили, що вони скрізь, а окупантам не варто розслаблятися ні на хвилину, де б вони не були.