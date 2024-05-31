"Ми скрізь": партизани розвідали в/ч росгвардії в Астрахані
Українські партизани з руху спротиву "Атеш" розвідали військову частину росгвардії в російській Астрахані
Про це "Атеш" повідомив у Telegram.
За словами представників руху спротиву, у зону їхніх інтересів потрапила військова частина 6688 росгвардії. Вона розташована в Астрахані та входить до складу південного округу.
"Під час розвідки було ідентифіковано низку посадових осіб із цієї частини та зафіксовано їхні особисті автомобілі. Також було встановлено кількість людей, які залучені у черговій службі, і розташування службової техніки на території частини", - пише "Атеш".
Партизани наголосили, що вони скрізь, а окупантам не варто розслаблятися ні на хвилину, де б вони не були.
- Росіяни посилюють захист вздовж залізничних колій на тимчасово окупованих територіях півдня України. Зокрема - встановлюють постійне чергування оперативників і засоби відеоспостереження через страх диверсій.
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