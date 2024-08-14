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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Мінімум 10% відразу здадуться в полон": нардеп Наливайченко пояснив, чому Путін не може оголошувати мобілізацію
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"Мінімум 10% відразу здадуться в полон": нардеп Наливайченко пояснив, чому Путін не може оголошувати мобілізацію

Віталій Бесараб
14 серпня, 2024 середа
20:40
Війна з Росією Путін

Народний депутат Валентин Наливайченко вважає, що росіяни не підтримають введення воєнного стану та оголошення мобілізації й будуть масово здаватись в полон ЗСУ

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Зараз росіяни оголосили проведення контртерористичної операції в трьох областях - в Курській, Брянській та Бєлгородській. Вони оголошують проведення таких операцій, бо не можуть у своїй країні захистити власних громадян. Путін і його оточення завжди блефують, коли говорять, що вони застосують значно потужнішу зброю, ніж вони використовують на полі бою", - пояснив Наливайченко.

Нардеп додав, щоб зараз Путін і його оточення не зробили, ситуація буде лише погіршуватись.

"У разі введення в Росії воєнного стану, Путін змушений буде оголосити про мобілізацію. Проте він не може цього зробити. В Курській області під час нашої операції велика кількість російських строковиків відразу здається в полон і це тільки на кордоні. Якщо уявити, що під час воєнного стану в Росії відразу мобілізують понад 200 тис. осіб, то мінімум 10% з них відразу будуть здаватись в полон. Путін веде Росію до масштабної катастрофи. В нього не залишилось гарних сценаріїв. Щоб він і його оточення не зробили, ситуація буде тільки погіршуватись", - додав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

13 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони контролюють 74 населені пункти на Курщині.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
мобілізація
Курськ
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