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На фронті за добу сталося 129 боєзіткнень: окупанти штурмували позиції Сил оборони на 8 напрямках, - Генштаб

19 червня, 2024 середа
11:19
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті відбулося 129 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти атакують позиції Сил оборони на Покровському і Курахівському напрямках

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10:00 19 червня.

Загалом за добу, що минула, за уточненою інформацією, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар, із застосуванням однієї ракети, 39 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 54 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, в тому числі 102 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Разом з тим, за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та військової техніки противника, чотири пункти управління, командно-спостережний пункт, шість засобів ППО та артилерійську систему.

Від початку цієї доби вже відбулося 42 боєзіткнення: ситуація по напрямках

По позиціях наших військ та населених пунктах ворог завдав шість авіаційних ударів дванадцятьма КАБами, застосував 41 дрон-камікадзе та здійснив понад 600 обстрілів.

На Харківському напрямку штурмова дія окупантів поблизу населеного пункту Липці успіху не мала, триває бій в районі Вовчанська. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 130 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, бойову броньовану машину, артилерійську систему та чотири автомобілі.

На Куп’янському напрямку тривають чотири бойових зіткнення неподалік Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Невського та Тернів. Ситуація напружена. Бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося дев’ять бойових зіткнень. Дві атаки російських окупантів наші захисники відбили біля Нового та Кліщіївки. Продовжуються сім боєзіткнень в районах Калинівки, Нового та Іванівського.

За сьогодні на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 13 спроб прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої. Вісім атак відбито підрозділами Сил оборони, ще п’ять – тривають. Українські воїни вживають заходів щодо недопущення просування російського агресора в глибину нашої території.

На Курахівському напрямку невдачі зазнала атака ворога неподалік Парасковіївки. Напружена обстановка залишається в районі Красногорівки, де на даний час тривають три боєзіткнення.

На Времівському напрямку успіху не мали штурмові дії агресора поблизу Рівнополя. Ще одна атака триває біля Урожайного. Втрат позицій не допущено.

Також російські окупанти невдало атакували українські підрозділи в районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку без успіху завершилась спроба загарбників відтіснити наших воїнів з лівобережної частини Дніпра.

На решті напрямків ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація без змін.

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Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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