На Херсонщині окупанти планують проводити мобілізацію серед підлітків, - голова пресофісу ОВА Толоконніков
На Херсонщині окупаційна влада хоче розпочати мобілізацію, зокрема й серед підлітків
Про це повідомив голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у етері телеканалу "Еспресо".
"Паспортизація на Херсонщині триває. Окрім того, головний колаборант Володимир Сальдо оголосив, що до 15 квітня 2024 року потрібно зібрати всі дані про людей, які можуть бути мобілізовані. Зокрема, йдеться і про підлітків з 2007 року народження включно", - зазначив він.
До 15 квітня повинні зібрати всю інформацію, списки, створити територіальні та медичні комісії. На окупованій території Херсонщини, Сальдо планує розпочати мобілізацію 15 квітня, додав Толоконніков.
-
9 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що росіяни погрозами заганяють до війська фермерів, які живуть на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.07 Купівля 38.07Продаж 38.82
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе