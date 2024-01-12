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На Херсонщині окупанти планують проводити мобілізацію серед підлітків, - голова пресофісу ОВА Толоконніков

12 січня, 2024 п'ятниця
19:50
Війна з Росією Окупанти, Херсон, Херсонщина

На Херсонщині окупаційна влада хоче розпочати мобілізацію, зокрема й серед підлітків

Про це повідомив голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у етері телеканалу "Еспресо".

"Паспортизація на Херсонщині триває. Окрім того, головний колаборант Володимир Сальдо оголосив, що до 15 квітня 2024 року потрібно зібрати всі дані про людей, які можуть бути мобілізовані. Зокрема, йдеться і про підлітків з 2007 року народження включно", - зазначив він.

До 15 квітня повинні зібрати всю інформацію, списки, створити територіальні та медичні комісії. На окупованій території Херсонщини, Сальдо планує розпочати мобілізацію 15 квітня, додав Толоконніков.

  • 9 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що росіяни погрозами заганяють до війська фермерів, які живуть на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Суспільство
Україна
Росія
російська армія
мобілізація
Херсонщина
окуповані території
колаборанти
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