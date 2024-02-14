На нараді у Зеленського обговорили способи боротьби з розвідувальними дронами РФ
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядом, військовими та ОПК, на якій обговорили способи протидії ворожим розвідувальним дронам
Про це він повідомив у Telegram.
"Орлан" або ZALA над лінією фронту – це очі для російської артилерії та ударних БПЛА. В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження", - написав Зеленський.
Він зазначив, що доручив створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах.
"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів", - наголосив президент.
- 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського. Також він змінив начальника Генштабу.
- 9 лютого президент увів Сирського до складу РНБО й Ставки.
- 12 лютого Зеленський провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача в оновленому складі. Сирський і новий начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, а також представники розвідок, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на полі бою, зокрема на Авдіївському та Куп'янському напрямках, а також на півдні.
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