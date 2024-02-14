На нараді у Зеленського обговорили способи боротьби з розвідувальними дронами РФ

Про це він повідомив у Telegram.

"Орлан" або ZALA над лінією фронту – це очі для російської артилерії та ударних БПЛА. В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження", - написав Зеленський.

Він зазначив, що доручив створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах.

"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів", - наголосив президент.

8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського. Також він змінив начальника Генштабу.

9 лютого президент увів Сирського до складу РНБО й Ставки.

12 лютого Зеленський провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача в оновленому складі. Сирський і новий начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, а також представники розвідок, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на полі бою, зокрема на Авдіївському та Куп'янському напрямках, а також на півдні.

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