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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Насаджують "російський патріотизм": СБУ встановила вчителів та викладачів з Донеччини, що прислужують окупантам

Насаджують "російський патріотизм": СБУ встановила вчителів та викладачів з Донеччини, що прислужують окупантам

23 березня, 2024 субота
14:35
Війна з Росією Що залишили по собі окупанти на Харківщині

СБУ повідомила про підозру вісьмом працівникам освіти, які зросійщують українські навчальні заклади на захоплених територіях Донецької області

Про це повідомляє Донецька ОДА.

У тимчасово окупованому Маріуполі викрито "завідувача кафедри історії" та "доцента кафедри фінансів та обліку" Маріупольського державного університету імені Куїнджі. На своїх посадах зловмисники послідовно переводять освітні програми на російські стандарти, навчання проводиться за посібниками загарбників, а українські документи про освіту змушують нострифікувати, кажуть в ОДА. 

"Разом з тим у навчальному закладі систематично відбуваються пропагандистські заходи на підтримку війни та президента країни-окупанта. Під час зустрічей зі студентами та абітурієнтами керівництво фейкового МДУ позиціонує навчальний заклад як російський, закликає до консолідації з Москвою заради перемоги Росії", - йдеться в повідомленні.

Ще однією фігуранткою кримінального провадження є керівниця муніципального бюджетного освітнього закладу "Середня школа № 68 міста Маріуполя", яка погодилась на пропозицію окупантів і очолила школу з грудня 2023 року.

Дотримуючись вказівок окупантів, у навчальному закладі на першочергове зарахування мають право діти учасників так званої СВО, навчання і виховання здійснюється російською мовою, впроваджено обов’язкове викладання нових навчальних предметів: "русский язык", "разговоры о важном" тощо.   

Також викрито директорок Волноваської школи № 5 та Новотроїцької школи №2 адміністрації Волноваського району, Зеленоярської школи та Ялтинської школи № 2 адміністрації Першотравневого району "ДНР", окупаційної очільниці школи с. Торське "ДНР". Зловмисниці перевели навчальні установи під юрисдикцію Росії та зареєстрували їх як казенні заклади суб’єктів РФ.   

Зрадниці також активно співпрацюють з окупантами та насаджують українським дітям "російський патріотизм", розміщують в освітньо-виховних закладах пропагандистську літературу та агітаційні матеріали.

Наразі цим фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

  • Російські загарбники агітують випускників інтернатів тимчасово окупованих територій України вступати на навчання в академії "слідчого комітету" у містах РФ.
Теги:
Кримінал
Україна
Росія
освіта
Маріуполь
СБУ
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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