Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 лютого іноземці запустили три великі маніпуляції.

Маніпуляція: Американський економіст Джеффрі Сакс у інтерв'ю YouTube-каналу Judging Freedom заявив: "Єдине рішення для цієї війни в Україні - переговори, і ключова проблема, яка була причиною цієї війни з самого початку в 2014 році, - це розширення НАТО".

Маніпуляція: "Те, що робить ЄС, є криміналом, вони знають, що Україна не зможе перемогти, скільки б грошей не було витрачено. Це призведе до сотень тисяч нових українських смертей. Колективний Захід/НАТО програє, якщо вони не почнуть вводити війська НАТО в Україну, що означатиме... Третю світову війну і взаємне знищення", - італійській журналіст Анджело Джуліано написав на своїй сторінці в X.

Маніпуляція: Китайське видання Global Times написало: "Під прикриттям навчань, що тривають, коли офіційні особи і політики майже невимушено говорять про Третю світову війну, НАТО не просто грається у війну, а готується до неї, і, можливо, навіть може спровокувати її".