Не лише діти: Лубінець обговорив повернення з РФ українців із міністеркою Катару з міжнародного співробітництва

Про це Лубінець повідомив у Telegram.

"Катар — перша країна, яка допомагає нам повертати українських дітей. Втім, сьогодні обговорювали можливості повернення з території РФ й інших категорій громадян. І можливе залучення Катару до цього процесу", - написав Лубінець.

Також учасники зустрічі обговорили реалізацію Формули миру та порушили питання щодо інших гуманітарних треків.

Що відомо про повернення дітей з ТОТ

14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.

14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у Збройних Силах.

16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ.