Не тільки військові інструктори: ексголова СБУ Наливайченко про кроки НАТО у підтримці України
Валентин Наливайченко, народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України, зазначив, що одним зі значущих кроків НАТО є першочергове забезпечення України системами Patriot та ракетами до них
Про це він розповів в етері Еспресо.
"В Україні з'являться не тільки військові інструктори від країн-членів НАТО для навчання наших захисників. Давайте дамо для наших читачів ексклюзив про те, що НАТО почало вже сьогодні, 20 червня, конкретні кроки. Перший крок – виробники ракет та систем ППО Patriot у США за рішенням президента Байдена заявили, що першочергово постачання Patriot буде відбуватися в Україну для ЗСУ. Контракти інших замовників, які існували до цього, поки що призупиняються і в часі пересуваються. Друге – також сьогоднішнє рішення щодо підготовки ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні, йдеться про те, що американські, британські та інші партнери працювали, до речі, як і ми, з урядом Південної Кореї, який знімає обмеження на постачання високоякісної сучасної броньованої та ракетної техніки для України", - прокоментував народний депутат України.
За його словами, південнокорейські ракетні системи, броньована техніка мають надзвичайно високий рівень і використовується країнами-членами НАТО. Серед головних замовників техніки Південної Кореї – Польща. Тепер і Україна виходить на перші місця, тому є сподівання щодо більшого постачання для ЗСУ.
"Тобто підготовка до саміту НАТО вже почалася. Ще один важливий момент – фонд НАТО, про який анонсував генсек Столтенберг, теж буде створений, я думаю, запущений вже у липні цього року на ювілейному саміті. Це ще один серйозніший крок для нашого членства у НАТО. Я вже не кажу, що країни-члени Альянсу погодили й наступним новим генсеком НАТО стане Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів. Це саме той високопосадовець, який підтримує надання Україні F-16, також Нідерланди передавали нам Patriot. Це все дає надію і робить нас сильнішими навіть ще напередодні саміту у липні", - резюмував Валентин Наливайченко.
- 19 червня державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що США очікують, що до наступного саміту НАТО ще понад двадцять країн підпишуть двосторонні безпекові угоди з Україною.
- Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що союзники Північноатлантичного альянсу під час саміту, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, обговорять питання вступу України до НАТО
- 20 червня стало відомо, що усі 32 країни-члени Північноатлантичного альянсу домовились про те, що наступним генеральним секретарем НАТО стане прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
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