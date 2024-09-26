"Не вибух": у КМВА пояснили, що спричинило гучний звук під час повітряної тривоги вранці 26 вересня

Про це повідомляє КМВА.

"Сьогоднішня ранкова ситуація в інформаційному просторі Києва стосовно так званих "вибухів" потребує додаткового роз’яснення", - заявив Попко.

За його словами, термін "вибух" під час війни в першу чергу асоціюється із застосуванням ворогом потужної зброї, проведенням військових навчань і ліквідацією вибухобезпечних предметів.

Проте він наголосив, що інколи звук вибуху може бути техногенного характеру або фізичних явищ, скажімо, грому, або подолання літаком/ракетою звукового бар'єра.

Попко нагадав, що близько 10 ранку, практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги, кияни чули гучний звук. Натомість він не був пов'язаний з військовими діями. У столиці не працювали сили ППО, ракетне озброєння ворога не застосовувалося і не було інших воєнних чинників, які могли бути причиною "вибуху".

"Чи це було подолання аеробалістичної ракети "Кинджал" звукового бар’єра під час прольоту над Києвом, чи інше фізичне явище - відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні", - наголосив Попко.