"Не вибух": у КМВА пояснили, що спричинило гучний звук під час повітряної тривоги вранці 26 вересня
Начальник Київської міської військової адміністрації спростував інформацію про нібито ранковий вибух у Києві під час повітряної тривоги
Про це повідомляє КМВА.
"Сьогоднішня ранкова ситуація в інформаційному просторі Києва стосовно так званих "вибухів" потребує додаткового роз’яснення", - заявив Попко.
За його словами, термін "вибух" під час війни в першу чергу асоціюється із застосуванням ворогом потужної зброї, проведенням військових навчань і ліквідацією вибухобезпечних предметів.
Проте він наголосив, що інколи звук вибуху може бути техногенного характеру або фізичних явищ, скажімо, грому, або подолання літаком/ракетою звукового бар'єра.
Попко нагадав, що близько 10 ранку, практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги, кияни чули гучний звук. Натомість він не був пов'язаний з військовими діями. У столиці не працювали сили ППО, ракетне озброєння ворога не застосовувалося і не було інших воєнних чинників, які могли бути причиною "вибуху".
"Чи це було подолання аеробалістичної ракети "Кинджал" звукового бар’єра під час прольоту над Києвом, чи інше фізичне явище - відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні", - наголосив Попко.
- Увечері середи, 25 вересня, Росія вкотре атакувала територію України безпілотниками та ракетами. Протягом ночі вибухи лунали в Києві. Також окупанти атакували Запоріжжя та Івано-Франківськ.
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