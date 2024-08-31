Новою гауляйтеркою Генічеська росіяни призначили місцеву екссуддю Наталію Шарко, - ЗМІ

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на окупаційні пабліки.

З 4 вересня 39-річна Шарко розпочне виконувати обов’язки голови окупаційної адміністрації Генічеської громади Херсонщини. З вересня 2023 року вона є першою заступницею гауляйтерки Генічеська, а до цього працювала суддею в незаконно створеному "Геническом районном суде".

Попередню гауляйтерку Олену Терських, депутатку-зрадницю Генічеської міськради звільнено з 3 вересня 2024 року нібито за власним бажанням 30 серпня. Вона встигла пропрацювати на цій "посаді" майже два роки.

Нову гауляйтерку Шарко призначили суддею Генічеського районного суду в жовтні 2013 року. В липні 2018 року вона почала працювати суддею Печерського районного суду м. Києва. В грудні 2021 року її безстроково знову призначили на посаду судді Генічеського райсуду Херсонської області.

В липні 2024 року Наталію Шарко тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Попри це вона отримала майже 1,4 млн грн зарплатні з держбюджету України за час повномасштабної війни і своєї роботи на ворога.

20 серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Генічеського районного суду Херсонської області Наталії Шарко на підставі п. 3 ч. 6 статті 126 Конституції України.

Незадовго до цього Шарко повідомили про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111, добровільному зайнятті посади в незаконному судовому органі на тимчасово окупованій території за ч. 7 ст. 111-1 і в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 КК України. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наталія Шарко уродженка села Цукури Таврійської міської громади Каховського району Херсонської області.