Окупанти вночі скинули авіабомбу на Мирноград: двоє людей загинули, 5 поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"2 людини загинули і 5 поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда", - йдеться у повідомленні.

Крім того, голова ОВА додав, що рятувальники витягнули з-під завалів 13-річну дівчинку - вона не отримала фізичних травм.

Зазначається, що близько 23:00 12 березня росіяни скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1". Влучання прийшлось п'ятиповерхівці. Загалом ударом пошкоджено 4 будинки.

За словами Філашкіна, усі поранені отримують медичну допомогу: одна людина перебуває у тяжкому стані, троє - у стані середньої тяжкості.

Пошукова операція на місці атаки завершена.

Фото: Голова Донецької ОВА / телеграм