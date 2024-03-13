Окупанти вночі скинули авіабомбу на Мирноград: двоє людей загинули, 5 поранені
У вівторок, 12 березня, пізно ввечері російські окупанти завдали авіаційного удару по місту Мирноград Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє містян, ще п'ятеро отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"2 людини загинули і 5 поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда", - йдеться у повідомленні.
Крім того, голова ОВА додав, що рятувальники витягнули з-під завалів 13-річну дівчинку - вона не отримала фізичних травм.
Зазначається, що близько 23:00 12 березня росіяни скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1". Влучання прийшлось п'ятиповерхівці. Загалом ударом пошкоджено 4 будинки.
За словами Філашкіна, усі поранені отримують медичну допомогу: одна людина перебуває у тяжкому стані, троє - у стані середньої тяжкості.
Пошукова операція на місці атаки завершена.
Фото: Голова Донецької ОВА / телеграм
- Напередодні, ввечері 12 березня, російські терористи обстріляли Кривий Ріг ракетами, внаслідок атаки загинули 4 людей, ще 43 зазнали поранень.
- А в ніч на 13 березня РФ атакувала Суми безпілотниками, в результаті чого "шахед" влучив у багатоквартирний житловий будинок. Через це є загиблі та постраждалі.
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