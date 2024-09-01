Окупанти здійснили артобстріл Нікопольщини: 2 постраждалих, пошкоджені газогін і ЛЕП
У неділю, 1 вересня, росіяни обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. Двоє цивільних постраждали, також пошкоджено будинки, газогін і лінія електропередач
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"На Нікопольщині – двоє постраждалих. У Марганецькій громаді через ворожий артобстріл поранені 58-річний чоловік і 52-річна жінка. Вони отримали медичну допомогу, лікуватимуться вдома", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, внаслідок обстрілу потрощені приватні будинки, господарські споруди, авто. Пошкоджені газогін і лінія електропередач. Зайнялася суха трава, проте вогонь вже приборкали.
- У неділю, 1 вересня, російська армія запустила по Харкову 10 ракет. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є поранені.
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