Перша новина з Саміту миру: США виділили Україні $1,5 млрд на енергетику, гуманітарні потреби і зміцнення цивільної безпеки

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що кошти будуть надані через USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) та Державний департамент для підтримки народу України.

Від USAID $500 млн нового фінансування для енергетичної допомоги та перенаправлення $324 млн із раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні.

"Це фінансування відновить енергетичну інфраструктуру, пошкоджену війною, розширить виробництво електроенергії, заохотить інвестиції приватного сектора та захистить енергетичну інфраструктуру. Ці зусилля допоможуть Україні відповісти на останні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру шляхом підтримки ремонту та відновлення, підвищення стійкості України до збоїв у постачанні енергії та закладення основи для відновлення та розширення енергетичної системи України", - наголосила Гарріс.

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Крім того, віцепрезидентка оголосила про надання понад $379 млн гуманітарної допомоги від держави та USAID для вирішення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від конфлікту громад, які постраждали від жорстокої війни Росії проти українського народу. Зазначається, що ця підтримка передбачає надання продовольчої допомоги, медичних послуг, житла, води, санітарії та гігієнічних послуг для мільйонів незахищених українців у країні та регіоні. Допомога також включає підтримку комплексних заходів із захисту, включаючи ведення справ і послуги психосоціальної підтримки, а також допомогу в сільському господарстві та засобах для існування, щоб сім’ї могли відновити дохід і задовольнити свої основні потреби.



Гарріс наголосила, що, співпрацюючи з конгресом, Держдеп планує надати додаткові $300 млн на підтримку цивільної безпеки України на підтримку рятувального обладнання для українських прикордонників і правоохоронних органів. Ця підтримка допоможе їм безпечно діяти на передовій війни, щоб захищати територію України, рятувати мирних жителів, які є об’єктами атак Кремля, захищати критичну інфраструктуру та розслідувати понад 120 000 зареєстрованих випадків воєнних злочинів та інших звірств.



"Ці кошти надходять у рамках великого пакета іноземної допомоги, який очолює президент Байден, щоб підтримати народ України, оскільки Російська Федерація продовжує напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру, в результаті яких загинуло майже 11 000 людей і мільйони були змушені залишити свої місця, відключивши їх від електроенергії, тепло, вода та інші необхідні комунікації. Попри це, українці наполегливо протистоять жорстокому вторгненню Путіна як на полі бою, так і поза ним", - підкреслила Гарріс.



У Білому домі нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили понад $3,2 млрд на фінансування гуманітарної допомоги та майже $1,5 млрд на допомогу у відновленні енергетичного сектору, створення чистої та надійної енергії та посилення прозорості в сектора.