Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Перша новина з Саміту миру: США виділили Україні $1,5 млрд на енергетику, гуманітарні потреби і зміцнення цивільної безпеки

Перша новина з Саміту миру: США виділили Україні $1,5 млрд на енергетику, гуманітарні потреби і зміцнення цивільної безпеки

15 червня, 2024 субота
14:07
Війна з Росією Камала Гарріс

У суботу, 15 червня, перед початком Саміту миру у Швейцарії під час особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила про виділення Україні понад $1,5 млрд на енергетику, гуманітарні потреби і зміцнення цивільної безпеки

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що кошти будуть надані через USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) та Державний департамент для підтримки народу України.

Від USAID $500 млн нового фінансування для енергетичної допомоги та перенаправлення $324 млн із раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні.

"Це фінансування відновить енергетичну інфраструктуру, пошкоджену війною, розширить виробництво електроенергії, заохотить інвестиції приватного сектора та захистить енергетичну інфраструктуру. Ці зусилля допоможуть Україні відповісти на останні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру шляхом підтримки ремонту та відновлення, підвищення стійкості України до збоїв у постачанні енергії та закладення основи для відновлення та розширення енергетичної системи України", - наголосила Гарріс.

Читайте також: Саміт миру у Швейцарії. Чого Україні очікувати від нього
 
Крім того, віцепрезидентка оголосила про надання понад $379 млн гуманітарної допомоги від держави та USAID для вирішення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від конфлікту громад, які постраждали від жорстокої війни Росії проти українського народу. Зазначається, що ця підтримка передбачає надання продовольчої допомоги, медичних послуг, житла, води, санітарії та гігієнічних послуг для мільйонів незахищених українців у країні та регіоні. Допомога також включає підтримку комплексних заходів із захисту, включаючи ведення справ і послуги психосоціальної підтримки, а також допомогу в сільському господарстві та засобах для існування, щоб сім’ї могли відновити дохід і задовольнити свої основні потреби. 
 
Гарріс наголосила, що, співпрацюючи з конгресом, Держдеп планує надати додаткові $300 млн на підтримку цивільної безпеки України на підтримку рятувального обладнання для українських прикордонників і правоохоронних органів. Ця підтримка допоможе їм безпечно діяти на передовій війни, щоб захищати територію України, рятувати мирних жителів, які є об’єктами атак Кремля, захищати критичну інфраструктуру та розслідувати понад 120 000 зареєстрованих випадків воєнних злочинів та інших звірств.
 
"Ці кошти надходять у рамках великого пакета іноземної допомоги, який очолює президент Байден, щоб підтримати народ України, оскільки Російська Федерація продовжує напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру, в результаті яких загинуло майже 11 000 людей і мільйони були змушені залишити свої місця, відключивши їх від електроенергії, тепло, вода та інші необхідні комунікації. Попри це, українці наполегливо протистоять жорстокому вторгненню Путіна як на полі бою, так і поза ним", - підкреслила Гарріс.
 
У Білому домі нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили понад $3,2 млрд на фінансування гуманітарної допомоги та майже $1,5 млрд на допомогу у відновленні енергетичного сектору, створення чистої та надійної енергії та посилення прозорості в сектора.

  • У суботу, 15 червня, у швейцарському місті Бюргеншток розпочався Глобальний саміт миру, скликаний за ініціативою України.
Теги:
Економіка
Україна
Володимир Зеленський
біженці
США
Камала Гарріс
підтримка України
допомога США Україні
Світ про Україну
Енергетика
Читайте також:
путін
14 червня, 2024 п'ятниця
Путін заявив, що запропонував Києву й Заходу "мирний варіант урегулювання конфлікту": Столтенберг та МЗС України прокоментували
Президент України Володимир Зеленський
11 червня, 2024 вiвторок
Участь у Саміті миру скасували 15 країн, які попередньо погодилися приїхати до Швейцарії, - "Радіо Свобода"
Кримський міст
14 червня, 2024 п'ятниця
Партизани відвідали Кримський міст і зафіксували там позицію ПЗРК
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.53
    Купівля 40.53
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
15 червня
15:38
Олаф Шольц
Шольц: завершення війни на цьому саміті ще не обговорюватиметься
15:34
Оновлено
Кейт Міддлтон з’явилась на публіці вперше після оголошення про рак
15:26
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Після швейцарського саміту Україна представить Росії мирний план, - Єрмак
15:26
Україна росія війна
Чого насправді вимагала РФ від України на перемовинах у Стамбулі: New York Times оприлюднила документ на 17 сторінок
15:20
Зеленський
Спільні зусилля можуть покласти край війнам, - Зеленський на початку Саміту миру
15:06
Live
Український мирний саміт
Перший день Саміту миру в Швейцарії: що відбувається. Текстовий онлайн
14:59
Петер Пеллегріні, Словаччина
У Словаччині відбулась інавгурація проросійського Петера Пеллегріні
14:54
ЗСУ
РФ відступила у Серебрянському лісі та Кліщіївці, - DeepState
14:46
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Україна має право знищувати легітимні військові цілі у Росії, - Столтенберг
14:35
Військові КНДР розпочали будівельні роботи вздовж кордону з Південною Кореєю, - ЗМІ
14:30
вивіска Офіс президента України
До наступного Саміту миру може долучитися Росія, - Офіс президента
14:21
Володимир Зеленський
Зеленський: сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації
14:20
Ексклюзив
Захід припинив реагувати на ядерний шантаж Путіна, настрої дуже серйозні, - Піонтковський
14:14
Ексклюзив
Путін
Для Путіна переговори є інструментом війни, - Безсмертний
14:14
Вибухнула автівка
У Ростовській області вибухнула машина начальника штабу військової частини, - росЗМІ
14:04
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляцію стримує стабільність обмінного курсу
14:01
Олександр Усик
Усик презентував фільм-автобіографію "Шлях до Абсолюта" про свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу
13:48
Ексклюзив
посівна аграрії
У Мінагрополітики розповіли, як відбувається процедура бронювання аграріїв
13:31
Анджей Дуда
"Квінтесенція російського брутального імперіалізму": Дуда прокоментував "нищівні вимоги" Путіна щодо перемир'я
13:17
чому Михайло убив свою дружину
У Вінниці військовий застрелив двох дівчат-стрімерок, після чого наклав на себе руки, - ЗМІ
13:14
Огляд
Артем Довбик, збірна України
Україна завершила підготовку до Євро-2024 і результат ЧЄ з легкої атлетики: головні новини українського спорту за тиждень
12:57
російський літак винищувач
Шведські винищувачі перехопили у небі російський літак
12:50
обстріл села Улакли
РФ обстріляла селище Улакли на Донеччині: 3 загиблих, 5 поранених
12:43
Військовий зі Швейцарії Джона Нейдхарт
Загрожує 3 роки в'язниці: у Берні заарештували швейцарця, який два роки воював за Україну
12:40
Український мирний саміт
Сьогодні у Швейцарії починається Глобальний саміт миру
12:35
Ексклюзив
Україна НАТО
Близько 20% українців готові відмовитися від членства в НАТО в обмін на припинення війни, - директор КМІС
12:25
Олаф Шольц
Шольц назвав несерйозними заяви Путіна про "мирні переговори"
12:19
Білі янголи
Під час евакуації на Авдіївському напрямку "Білі янголи" потрапили під удар ворожого БПЛА
12:17
електроенергія
На Харківщині через бойові дії немає світла у 40,8 тис. абонентів у 107 населених пунктах
12:10
ДТП на Кіровоградщині 15 червня
На Кіровоградщині вночі перекинулась автівка: є загиблий і п'ятеро поранених
12:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Влада самоусувається від розв'язання проблем з електрикою
12:04
Протягом 14 червня через російські обстріли на Харківщині одна людина загинула, двоє постраждали
12:03
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц пояснив, чому Німеччина не погодила новий пакет санкцій проти РФ
11:42
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі не братиме участь у Саміті миру: причина
11:35
Петер Сійярто
Голова МЗС Угорщини Сійярто розповів, чому країна не ветувала початок переговорів України про вступ до ЄС
11:08
ЗСУ
Від початку доби відбулося 31 боєзіткнення: у Генштабі доповіли про ситуацію на фронті
11:08
Аналітика
Мустафа Найєм
Чому Олександр Кубраков та Мустафа Найєм потрапили у немилість до Офісу Президента
11:00
Ексклюзив
мобілізація, підкуп, ЗСУ
Економічне бронювання від мобілізації дає можливість уникати корупційних ризиків у ТЦК, - Комітет НААУ
10:42
Під час першого матчу Євро-2024 на стадіоні вивісили прапори Росії
10:37
щеплення від COVID
Під час пандемії COVID-19 Пентагон провів таємну кампанію протидії впливу Китаю на Філіппінах, - розслідування Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV