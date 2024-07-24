Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Під яку стратегію Україні потрібна додаткова західна зброя і до чого тут "Томагавки". Аналітика КБФ
Аналітика

Під яку стратегію Україні потрібна додаткова західна зброя і до чого тут "Томагавки". Аналітика КБФ

Анна Хотіна
24 липня, 2024 середа
12:04
Війна з Росією Війна з РФ

На Заході регулярно виникають хвилі скептицизму щодо стратегії України у війні; запитання "під що саме" Київ просить додаткову зброю. Київський Безпековий Форум узагальнив думки фахівців щодо стратегічних цілей України та наразі недоступних типів зброї, необхідних для їх досягнення

Зміст

Про це пишуть експерти "Київського безпекового форуму".

  • Перенесення війни на територію Росії. КБФ неодноразово деталізував цю ціль з посиланням, зокрема, на заяви керівників України. Західні експерти, під тиском політиків-"ескалацієфобів", часто звужують цю ціль до "ліквідації "Russia Sanctuary": тилового району в Росії на відстані 300-500 кілометрів від українського кордону. Регулярне ураження цілей ворога в цьому районі ґарантовано знизить інтенсивність повітряних та наземних атак на території України.
  • Ущільнення протиповітряної оборони України: самостійна, але неосновна ціль, про яку часто говорить Президент Зеленський (називаючи, зокрема, цифру в 7-25 необхідних додаткових батарей ЗРК Patriot). Зокрема, треба якомога більше розширити зону ґарантованої ППО (у тому числі проти балістичних ракет), яка нині існує лише навколо Києва; підвищити ППО-захищеність передових позицій ЗСУ; частіше, повсюдно використовувати "SAMbush" (унікальну українську тактику "ППО-засідок").
  • Ізоляція та нейтралізація Криму як тилового району росіян. Цю стратегічну ціль часто артикулюють як західні експерти (найчастіше – американський генерал Бен Годжес), так і військові керівники України (як-от Кирило Буданов). Аеродроми та бази в Криму життєво важливі для цілої війни: починаючи від фронту на Херсонщині й Запоріжжі, й закінчуючи повітряною та морською війною. Наголошується, що Україна вже успішно пройшла півдороги до ізоляції Криму: витіснивши з півострова російський флот та регулярно знищуючи там російську ППО.
  • Масштабний наземний контрнаступ інколи згадується, але здебільшого як віддалена ціль України, недосяжна на сьогодні чи взагалі.

Зброя, яка нині надається, є необхідною, але недостатньою для досягнення вищеперерахованих цілей. Насамперед, необхідно зняти існуючі обмеження на використання по Росії вже освоєних ЗСУ ATACMS та інших ракет західного виробництва.

Крім того, керівники України та експерти часто згадують кілька нових типів зброї: як уже обіцяних (але досі ненаданих), так і тих, можливість поставки яких партнери поки навіть не підтверджували публічно.

  • Винищувачі F-16 та/або менш поширені літаки Mirage 2000 (французького виробництва) чи Tornado (британо-німецького): універсальна платформа, яка допоможе й в обороні, й у досягненні усіх перерахованих цілей. Зокрема, авіаудари по Криму – логічний наступний крок після достатнього послаблення російської ППО на півострові (цю тактику ЗСУ вже застосовували для звільнення острова Зміїний).
  • Літаки-радари під загальною назвою AEW (ДРЛО). Швеція нещодавно пообіцяла ЗСУ два таких літака моделі ASC 890 (вони ж Saab 340 AEW&C / S 100B Argus), але терміни наразі невідомі.
  • Авіаційні крилаті ракети Taurus KEPD 350 (німецько-шведського виробництва) та JASSM (американського): для запуску з винищувачів західного чи радянського виробництва. Максимальна дальність цієї зброї перевищує дальність ATACMS.
  • Великі крилаті ракети НАТО, які історично використовувалися як морські та / або  протикорабельні, але останнім часом поширюються у варіантах для наземного запуску, й по наземних цілях. Насамперед, ідеться про легендарний "Томагавк" (Tomahawk) часів Холодної Війни, а саме його нові модифікації  BGM-109С та Tomahawk MRC. Це зброя одного класу з російськими крилатими ракетами "Калібр" та "Іскандер-К". Наземні "Томагавки" можуть бути дешевшими й більш масовими за ATACMS,  через що, зокрема, наземні підрозділи США почали використовувати обидві ці системи.
  • Ракети "повітря-повітря" середньої дальності, насамперед американська AIM-120 AMRAAM, застосування якої істотно розширить можливості українських винищувачів.

Жодний з перерахованих типів зброї не є надсучасним, особливо дефіцитним, дорогим чи складним для впровадження, тому їх передача вважається пріоритетною у перспективі максимум року.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
зброя для України
Читайте також:
Boeing B-52
22 липня, 2024 понедiлок
"Загроза для всієї території РФ": у Defense Express пояснили, для чого США перекинули в Румунію стратегічні бомбардувальники B-52
Помпейо Гонсалес Паскуаль
Автор Дар'я Куркіна
23 липня, 2024 вiвторок
У Іспанії до 18 років засудили чоловіка, який надіслав у посольство України пакунок з вибухівкою
Жозеп Боррель
22 липня, 2024 понедiлок
"Я втратив надію, це сором": Боррель про блокування Угорщиною грошей на зброю для України
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 44.64
    Продаж 45.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 липня
13:07
Євпаторія
Партизани фіксують прибуття старої військової техніки в окуповану Євпаторію
12:55
Валерій Залужний
"Важко уявити, як склалося би життя без тебе": Залужний зворушливо привітав дружину з днем народження
12:52
Україна - Євросоюз
Посли ЄС схвалили транш Україні на 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility
12:52
війна з Росією, вибух, Росія
Британська розвідка оцінила наслідки удару 7 липня по складах у Воронезькій області
12:51
атомна енергетика
Удень погодинні вимкнення скасували майже по всій країні: ситуація в енергосистемі на 24 липня
12:43
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 липня: скільки коштують долар і євро
12:35
"Джокер: Божевілля на двох"
Вийшов трейлер сиквелу "Джокера" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою
12:25
вибух на франківщині
Росіяни атакували ракетами інфраструктурний обʼєкт у Харкові: виникла пожежа
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
Велика Британія повинна бути готовою до війни через три роки, а Росія пропонує мешканцям Москви $22 тис. за участь у війні проти України. Акценти світових ЗМІ 24 липня
12:12
Оновлено
Дмитро Кулеба та Ван І (праворуч)
Переговори за готовності РФ домовлятися чесно та роль Китаю: у Кулеби розповіли про зміст зустрічі з Ван Ї
12:05
OPINION
Олександр Антонюк
Росіяни у Криму готуються до блокади?
11:49
Наталка Діденко
Дощі та грози в низці регіонів: прогноз погоди на 25 липня від Наталки Діденко
11:31
Жінки в ЗСУ
До ЗСУ долучилися 7 жінок, які відбували покарання у в’язниці
11:22
Оновлено
РФ 23 липня атакувала Херсон дронами: поранено двох поліцейських та двох цивільних
11:19
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Світла буде більше: до енергомережі України підключили один з енергоблоків, який був у ремонті
11:13
Огляд
Карта Покровськ Торецьк липень
Карта бойових дій за період 17-24 липня: Торецьк чи Покровськ – куди піде головний наступ росіян
11:11
Дитяче Євробачення - 2024
Оголошені імена 15 виконавців, які пройшли до лонглиста Нацвідбору Дитячого Євробачення – 2024
11:11
Оновлено
Наслідки атаки 24 липня
РФ уранці вдарила по харківському офісу гуманітарної організації, яка займається розмінуванням: є загиблий
11:06
Віктор Медведчук
У справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" оголосили підозри Медведчуку та ексменеджерам Прикарпатзахідтрансу
10:56
Олександр Сирський
"Це реалістично": Сирський заявив, що Україна має план повернення Криму
10:43
Повертають тіла без внутрішніх органів: родичі військовополонених припускають, що РФ використовує загиблих бійців ЗСУ для трансплантації
10:23
За участі "друзів Путіна": у Чорногорії затвердили оновлений склад уряду
10:23
У Києві відкриється фотовиставка загиблого воїна Максима Далі Кривцова
10:19
Олександр Сирський
РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис., - Сирський
10:05
OPINION
Валерій Пекар
Про соціологію. З людьми треба говорити
09:56
лісові пожежі ліс пожежа
Липневі лісові пожежі на ТОТ Луганщини завдали шкоди на 36,5 млрд грн
09:52
електроенергія, графіки відключень
Укренерго скасувало графіки відключення світла до 16:00
09:46
кібератака
Фахівці ГУР з ранку масовано атакують банківську систему РФ, - ЗМІ
09:37
МОК створює Олімпійські кіберспортивні ігри: перші змагання пройдуть у 2025 році
09:30
Партнерський матеріал
Чому call-центри – це шахрайство та чим ризикують люди, які влаштовуються туди на роботу: пояснення адвоката
09:28
У Москві підірвали авто, за даними ЗМІ - із заступником начальника центру військового зв'язку
09:15
Вибух
У Румунії вночі оголошували повітряну тривогу через атаку РФ по Україні: місцеві чули вибухи
09:07
Румен Радев
Президент Болгарії Радев зізнався, що був проти призначення прозахідного посла в Києві, який підтримує військову допомогу Україні
09:03
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 17 "шахедів" і 8 розвідувальних дронів
08:38
Оновлено
Війна з Росією
РФ штурмує українські позиції на 11 напрямках: на Покровському ЗСУ відбили 41 атаку
08:36
Камала Гарріс
Конгресмен-республіканець ініціював статтю про імпічмент проти Гарріс
08:30
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну "шахедами": на Харківщині та Одещині є постраждалі, на Київщині працювала ППО
08:03
OPINION
Олексій Петров
З мобілізованих "бусиками" виходять надійні воїни
07:55
Олімпійська збірна України з футболу
Олімпіада-2024: де дивитися стартовий матч збірної України з футболу на Іграх у Парижі
07:53
обстріл Херсона
Вночі ворог вдарив по Херсону: під завалами будинку загинула жінка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV