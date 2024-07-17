Підготовка, медицина, відпочинок: у ЗСУ запроваджують програму "Збереження життів військовослужбовців"

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Програма "Збереження життя військовослужбовців" - це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя українських воїнів.

У Генштабі зазначають, що особливу увагу буде приділено:

удосконаленню підготовки українських захисників;

підвищенню якості їх навчання;

покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;

забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

Також у Генеральному штабі зауважують, що важливим аспектом реалізації програми є дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.

Робота над практичним втіленням програми проходитиме триватиме під особистим контролем Головнокомандувача ЗС України.