Підготовка, медицина, відпочинок: у ЗСУ запроваджують програму "Збереження життів військовослужбовців"
У ЗСУ за дорученням головнокомандувача Олександра Сирського завершили розробку та почали впроваджувати комплексну програму дій "Збереження життя військовослужбовців"
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Програма "Збереження життя військовослужбовців" - це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя українських воїнів.
У Генштабі зазначають, що особливу увагу буде приділено:
- удосконаленню підготовки українських захисників;
- підвищенню якості їх навчання;
- покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;
- забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.
Також у Генеральному штабі зауважують, що важливим аспектом реалізації програми є дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.
Робота над практичним втіленням програми проходитиме триватиме під особистим контролем Головнокомандувача ЗС України.
- 30 червня президент України Володимир Зеленський визнав, що РФ має набагато більше людського ресурсу для війни, проте Україна більше дбає про збереження життів своїх воїнів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.71
- Актуальне
- Важливе