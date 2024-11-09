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"Покоління, з яким нам відбудовувати країну": Корнієнко пояснив, чому мобілізаційний вік не буде меншим за 25 років

Марія Науменко
9 листопада, 2024 субота
15:32
Війна з Росією мобілізація

У відповідь на запитання міжнародних партнерів щодо можливості зниження мобілізаційного віку в Україні, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, що це обумовлено демографічною ситуацією в країні

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, міжнародні партнери неодноразово запитували про можливість зниження мобілізаційного віку. 

Корнієнко підкреслив, що період з 2005 по 2013 роки характеризувався високою народжуваністю, проте з 2013 року спостерігається значне її зниження. Враховуючи це, чоловіки віком від 25 до 60 років розглядаються як ключова демографічна група, необхідна для відбудови країни після війни.

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"Одна з відповідей, яку я особисто давав, що в нас трошки інша демографічна ситуація, ніж була колись десь, коли це реалізовувалося. Тому що приводяться приклади інших воєн. Ми пояснюємо, що в нас демографічна яма, - пояснив він. - Тому це наше золоте покоління, з яким нам відбудовувати країну, з яким нам працювати".

Довідково: Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" військовозобов’язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації.

Крім того, в Україні мобілізація за бажанням можлива з 18 років, а вікова категорія 50-60 років також має свої особливості. 

Чоловіків від 50 до 60 років мобілізують установленим порядком. Це означає, що громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах.

  • 29 жовтня стало відомо, що секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив про необхідність призвати в Україні ще 160 тис. людей для того, щоб укомплектувати до 85% військових частин.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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