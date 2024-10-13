Політолог Магда вважає, що поїздка Зеленського до Європи не замінить "Рамштайн"
Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що поїздка президента України Володимира Зеленського країнами Європи не замінить засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Західна політична система працює дещо інакше. І тут треба сказати, що в принципі правильний був крок, коли стало зрозуміло, що "Рамштайну" не буде, Володимир Зеленський рушив по столицях країн, не всіх звичайно, а насамперед тих держав, які мають потужну військову промисловість. Пам’ятаєте, анонсували зустріч: Байден, Шольц, Стармер і Макрон - це ж країни, у яких є реально велика військова промисловість. Просто розраховувати, що без Джо Байдена це можна вирішити, навіть отримавши благословення у Папи Римського Франциска, я думаю, воно, на жаль, так не працює. Я думаю, що Володимир Зеленський зробив все, що міг, але є і страх Заходу перед Росією, він очевидний, і він стає все більш очевидним", - сказав він.
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Євген Магда наголосив, що Росія намагається деморалізувати Україну й Захід.
"Бо Захід не реагує не тільки на російський наступ. Подивіться, адже Росія, наприклад, збільшила інтенсивність убивств українських полонених, це ж здійснюються абсолютно показові факти страти, вони просто намагаються деморалізувати всіх: і Україну, і Захід. Насамперед Захід, щоб не дозволити бити далекобійними ракетами по території Росії. Я не вірю, наприклад, у спроможність Джозефа Байдена після 5 листопада, після дати президентських виборів, ухвалювати якісь екстраординарні рішення на підтримку України. Це, на мою думку, не відповідає тому, як працює американська політична система. Я не думаю, і це вже підтверджують німецькі медіа, що Олаф Шольц може на сьогоднішній момент перестрибнути через свої політичні інтереси і забезпечити Україну в цьому сенсі в якийсь спосіб. Я думаю, що і для Кіра Стармера, і для Емманюеля Макрона зараз питання внутрішньої політики набагато важливіше за питання допомоги Україні. Це реальність, це реальність демократичного суспільства", - зазначив політолог.
- 8 жовтня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мільтон".
- 9 жовтня стало відомо, що засідання Контактної групи з питань оборони України, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі, відтермінували. Нова дата наразі невідома.
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