Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Політолог Магда вважає, що поїздка Зеленського до Європи не замінить "Рамштайн"
Ексклюзив

Політолог Магда вважає, що поїздка Зеленського до Європи не замінить "Рамштайн"

Марина Клюєва
13 жовтня, 2024 неділя
20:31
Війна з Росією Володимир Зеленський і Еммануель Макрон

Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що поїздка президента України Володимира Зеленського країнами Європи не замінить засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Західна політична система працює дещо інакше. І тут треба сказати, що в принципі правильний був крок, коли стало зрозуміло, що "Рамштайну" не буде, Володимир Зеленський рушив по столицях країн, не всіх звичайно, а насамперед тих держав, які мають потужну військову промисловість. Пам’ятаєте, анонсували зустріч: Байден, Шольц, Стармер і Макрон - це ж країни, у яких є реально велика військова промисловість. Просто розраховувати, що без Джо Байдена це можна вирішити, навіть отримавши благословення у Папи Римського Франциска, я думаю, воно, на жаль, так не працює. Я думаю, що Володимир Зеленський зробив все, що міг, але є і страх Заходу перед Росією, він очевидний, і він стає все більш очевидним", - сказав він. 

Читайте такожЗамість "Рамштайну" Зеленський проведе турне столицями, а РФ може напасти на Швецію. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня

Євген Магда наголосив, що Росія намагається деморалізувати Україну й Захід.

"Бо Захід не реагує не тільки на російський наступ. Подивіться, адже Росія, наприклад, збільшила інтенсивність убивств українських полонених, це ж здійснюються абсолютно показові факти страти, вони просто намагаються деморалізувати всіх: і Україну, і Захід. Насамперед Захід, щоб не дозволити бити далекобійними ракетами по території Росії. Я не вірю, наприклад, у спроможність Джозефа Байдена після 5 листопада, після дати президентських виборів, ухвалювати якісь екстраординарні рішення на підтримку України. Це, на мою думку, не відповідає тому, як працює американська політична система. Я не думаю, і це вже підтверджують німецькі медіа, що Олаф Шольц може на сьогоднішній момент перестрибнути через свої політичні інтереси і забезпечити Україну в цьому сенсі в якийсь спосіб. Я думаю, що і для Кіра Стармера, і для Емманюеля Макрона зараз питання внутрішньої політики набагато важливіше за питання допомоги Україні. Це реальність, це реальність демократичного суспільства", - зазначив політолог.

  • 8 жовтня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мільтон".
  • 9 жовтня стало відомо, що засідання Контактної групи з питань оборони України, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі, відтермінували. Нова дата наразі невідома.
Теги:
Світ
Україна
вибори
Франція
вибори президента
військові
Німеччина
Володимир Зеленський
Джо Байден
Емманюель Макрон
вибори у США
США
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
допомога США Україні
Олаф Шольц
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Юлія Лаврук
12 жовтня, 2024 субота
Заява Вакарчука після останнього концерту ОЕ: подякував фанатам і зовсім не згадав ТЦК
Автор Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2024 п'ятниця
"Якщо знадобиться, помру поруч зі своїм президентом": актор Стівен Сіґал написав лист Путіну
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
12 жовтня, 2024 субота
Заміна ПВК Вагнера: Портников про ймовірне перекидання до України військових КНДР
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
13 жовтня
20:23
Єгипет
У Єгипті локомотив врізався у пасажирський потяг: щонайменше одна людина загинула, є поранені
20:00
OPINION
Постріл у майбутнє
19:52
На Львівщині напали на працівника ТЦК
ТЦК про перевірку документів після концерту ОЕ: ми ні з ким не конфліктували, порушників затримувала Нацполіція
19:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 жовтня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
19:17
Starlink
Захопити Вугледар армії РФ допомогли нелегальні "Старлінки", - Washington Post
19:16
Ексклюзив
Курська область
Маємо маневрувати й вести бойові дії, схожі на партизанські, - майор запасу НГУ Гетьман про Курську операцію
18:45
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Генрал Бен Ходжес: на фронті шальки терезів починають поступово зміщуватися на користь України
18:16
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Вояки з КНДР облаштували собі полігон поблизу Маріуполя: заява партизан
18:08
SpaceX
З першого разу: башта Mechazilla "зловила" ракетоносій для Starship
18:03
OPINION
Два шляхи мобілізації: який вибере влада?
17:47
Навчальні курси, Е-посвідчення та програма лояльності для воїнів: які оновлення з'являться в Армії+
17:27
Сили безпілотних систем
Офлайн у Києві: Сили Безпілотних систем запрошують бажаючих на "Тиждень рекрута"
17:27
Інтерв’ю
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
Якщо Байден і демократи програють президентські вибори, то через боягузливу позицію щодо України, - Піонтковський
17:22
Огляд
Рамштайн
Чи зможе Україна переконати союзників прийняти План перемоги після перенесення "Рамштайну". Пояснюємо
17:17
Покровськ
Як втрата Покровська вдарить по українській металургії: пояснює The Economist
17:14
Ексклюзив
Зерно, порт
Покупцями виступають країни-ізгої, - експосолка з особливих доручень МЗС України Трофімцева про збут Росією українського зерна
16:50
Федір Веніславський
У Раді не вистачає голосів на підтримку економічного бронювання, - нардеп Веніславський
16:27
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу закликав ООН вивести своїх миротворців із зони бойових дій у Лівані, стверджуючи, що "Хезболла" використовує їх як живий щит
16:00
OPINION
блог Андрій Магера
Про українську мову на перервах у школі
16:00
новини
Авіація окупантів скинула 2 КАБи на харківське передмістя Дергачі
15:50
Ексклюзив
На столичній Площі Слави зібралися на підтримку українських військовополонених
15:34
У Кременчуці погодилися демонтувати пам’ятник, присвячений морякам більшовицької флотилії
15:23
DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою
DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою
15:01
Оновлено
Дональд Туск
Туск: "Я буду абсолютно жорстким і нещадним до нелегальної міграції"
14:58
Ексклюзив
Сергій Гнезділов
Вчинок Гнезділова є публічним злочином, який має каратись законом, - майор ЗСУ Трегубов
14:43
Дональд Трамп
"Три з половиною, чотири місяці", - Трамп зробив прогноз, коли може розпочатися Третя світова війна
14:41
Оновлено
У DeepState заявили про розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині. За іншими даними, вони билися до останнього
14:33
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден наступного тижня відвідає Німеччину, - Spiegel
14:10
Очільник СБУ Василь Малюк
РФ заочно предʼявила звинувачення очільнику СБУ Малюку через вибух на Керченському мосту у 2023 році, - ЗМІ
14:07
Німеччина солдат армія
Німецькі і російські військові разом взяли участь у спортивних змаганнях, - Bild
14:00
OPINION
Без знань новітньої техніки ми так і залишимося армією ентузіастів
13:53
Ольга Лящук
Українка Ольга Лящук стала найсильнішою жінкою Америки
13:49
Глухів
Росіяни вранці 13 жовтня скинули КАБи на Глухів: пошкоджено до 20 житлових будинків, місцями зникло газопостачання
13:13
Джаред Лето
Джаред Лето на концерті перед росіянами у Сербії назвав війну "проблемою" й анонсував концерт у РФ
12:54
Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині: є поранений, пошкоджено житлові будинки
12:05
логотип Temu
Індонезія звернулась до Google й Apple із запитом заблокувати застосунок Temu
12:04
OPINION
Ніхто нічого не робитиме для повернення українців
12:02
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
ЦАХАЛ протягом доби завдав 200 ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані
12:00
Партнерський матеріал
Відбудова України: чому зупинилося відновлення Посад-Покровського на Херсонщині та що робити людям у цій ситуації
11:49
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
За тиждень росіяни випустили по Україні близько 900 КАБів, понад 40 ракет та 400 БПЛА, - Зеленський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV