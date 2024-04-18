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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Що більше Європа демонструє страх перед ядерною зброєю, то ближче РФ до її застосування, - військовий ЗСУ, експерт з нацбезпеки Варченко
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Що більше Європа демонструє страх перед ядерною зброєю, то ближче РФ до її застосування, - військовий ЗСУ, експерт з нацбезпеки Варченко

18 квітня, 2024 четвер
15:14
Війна з Росією ядерна зброя росії

Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки, припускає, що для Росії як фол останньої надії може бути використання якогось з елементів ядерного шантажу

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Неодноразово підіймалася тема про можливість застосування Росією ядерної зброї, я дотримуюся тієї думки, що чим більше світ боїться використання цього виду озброєння, тим ближче Росія до його застосування. Тобто так влаштований путінський режим, як і будь-який тоталітарний режим, який розуміє, що він, як загнаний у пастку пацюк, не може зупинятися. Але коли він бачить страх в очах своєї потенційної жертви, то, звичайно, кидається з більшою агресією. Поки він не бачить цього страху, готовий задкувати й відступати. Чим більше Європа демонструє страх перед ядерною зброєю, тим ближче Росія до її застосування. Такий от парадокс", - зауважив експерт з питань національної безпеки.

За його словами, треба не боятися і розуміти, що для божевільної російської політики на сьогодні застосування ядерної зброї є прийнятним, вони створюють у себе на Росії таку атмосферу, що це можливо.

"Ми через раціональні аргументи можемо пояснювати, що у першу чергу це буде загибеллю самої Росії. Ми знаємо, що стримуючими чинниками є країни, які Росія вважає своїми партнерами, а саме Індія та Китай, які заявляли, що використання ядерної зброї є неприпустимим. Очевидно, це стримує Кремль у нагнітанні цієї агресії, але час від часу вони повторюють ядерні погрози, бо їм хочеться побачити страх в очах українців та всього цивілізованого світу. Я припускаю, що для Росії як фол останньої надії може бути використання якогось з елементів ядерного шантажу. Сподіваюся, що і цивілізований світ дає доволі чіткі сигнали Росії та демонструє готовність не лише на словах, а й на справах, що буде знищено будь-який військовий потенціал РФ, якщо вона перейде "червону лінію". Поки світ не зважає на ці "червоні лінії, то він здатен стримати агресію Путіна. Як тільки починає ці лінії абсолютизувати, то бачимо, що Путін переходить до все більшої агресії", - резюмував Іван Варченко.

  • Раніше Путін заявив, що Росія має сучасну ядерну зброю і з військово-технічного погляду готова до ядерної війни.
  • Президент Байден в курсі заяв Путіна про ядерну зброю, якими той намагається шантажувати Захід, однак США наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати таку зброю, зокрема, в Україні.
  • 16 березня західна розвідка вперше офіційно підтвердила перекидання російської тактичної ядерної зброї до Білорусі.
  • 23 березня віцепрезидент держдуми РФ пригрозив Парижу ядерним ударом. Макрон заявив, що здивований такою "нервозністю та нестриманістю російських посадовців"
Теги:
Світ
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Європа
Індія
ядерна зброя
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