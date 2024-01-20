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Протягом доби на фронті відбулось 72 боєзіткнення, Сили оборони відбили 60 атак ворога на п'яти напрямках, - Генштаб

20 січня, 2024 субота
20:21
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом доби, 20 січня, на фронті відбулось 72 бойових зіткнення. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Херсонщини, де противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 20 січня.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 3 ракетні (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційні удари, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 35 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту 

Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Чернацького Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Павлівка, Володимирівка, Басівка Сумської області; Уди, Охрімівка, Землянки, Хатнє Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 21 атаку біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Діброва Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де противник безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 6 атак ворога в районі Авдіївки та ще 11 атак південніше Сєвернеого, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 4 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися Красногорівка, Марїнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали обласний центр Херсонської області та Дмитрівка, Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

  • Протягом минулої доби на фронті між російськими окупантами й українськими захисниками відбулося 103 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 33 атаки росіян на Авдіївському напрямку і ліквідували ще 750 військових РФ.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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