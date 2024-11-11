Протягом ночі щонайменше 6 російських "шахедів" залетіло на територію Білорусі, - "Гаюн"
У ніч на понеділок, 11 листопада, у Білорусі зафіксували проникнення російських "шахедів" у повітряний простір країни з території України
Про це інформує "Беларускі Гаюн".
Найбільша активність спостерігалася у так званому білоруському коридорі, де зафіксовано п’ять заходів у напрямках Комарина та Прип’яті.
Згідно з повідомленням, перший дрон був помічений о 01:55, за ним слідували ще чотири: о 02:26, 02:40, 04:49 та 05:05. Дрон, який пролетів о 01:55, рухався від Ріпок, що на Чернігівщині, у напрямку Лоєва, однак зник із радарів о 02:02.
У Повітряних силах України підтвердили інформацію про три дрони, які за ніч проникли на територію Білорусі та тимчасово окуповані райони України.
"Щодо авіації ВПС Республіки Білорусь знову повний ігнор за ніч", - пише "Гаюн".
- У ніч з 9 на 10 листопада щонайменше 10 російських дронів-камікадзе типу "Шахед" залетіли на територію Білорусі з України.
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