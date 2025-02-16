Протягом тижня Сили ППО збили у небі над Україною 852 засоби повітряного нападу противника
Протягом тижня українська протиповітряна оборона збила понад 852 засоби повітряного нападу російської окупаційної армії
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Що саме збивали і в якій кількості?
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 1 крилату ракету Х-101;
- 1 керовану авіаційну ракету;
- 479 ударних БПЛА типу Shahed;
- 255 розвідувальних БПЛА;
- 110 БПЛА інших типів.
Зазначається, що за тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила 130 літаковильотів:
- 88 – винищувальне авіаційне прикриття;
- 36 – вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;
- 6 – повітряна розвідка.
Також повідомляється, що пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами й ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.
За тиждень воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил здійснили:
- 272 розвідувальні вильоти БПЛА;
- 72 ураження FPV-дронами по укриттях та інших цілях противника.
Застосовано 93 скиди та FPV, внаслідок чого ліквідовано 67 окупантів, 4 одиниці спеціальної техніки, укриття та позиції противника, додали в Повітряних силах.
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що упродовж тижня російські окупаційні війська запустили для атак по території України понад 2100 авіаційних бомб, ударних дронів і ракет різних типів.
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