Протягом тижня Сили ППО збили у небі над Україною 852 засоби повітряного нападу противника

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Що саме збивали і в якій кількості?

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

1 крилату ракету Х-101;

1 керовану авіаційну ракету;

479 ударних БПЛА типу Shahed;

255 розвідувальних БПЛА;

110 БПЛА інших типів.

Зазначається, що за тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила 130 літаковильотів:

88 – винищувальне авіаційне прикриття;

36 – вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;

6 – повітряна розвідка.

Також повідомляється, що пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами й ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил здійснили:

272 розвідувальні вильоти БПЛА;

72 ураження FPV-дронами по укриттях та інших цілях противника.

Застосовано 93 скиди та FPV, внаслідок чого ліквідовано 67 окупантів, 4 одиниці спеціальної техніки, укриття та позиції противника, додали в Повітряних силах.