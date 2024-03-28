Путін мріє про відновлення радянської імперії в кордонах СРСР, – Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін налаштований повернути колишньому Радянському Союзу його імперську славу та його географічні кордони
Таке переконання в інтерв'ю CBS News висловив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, війна може дуже швидко дійти до Європи.
"Для нього (Путіна, - ред.) ми є сателітом Російської Федерації. На цей момент це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Принаймні половина Німеччини", - спрогнозував Зеленський.
"Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави. Ця агресія й армія Путіна можуть прийти в Європу, і тоді громадяни Сполучених Штатів, солдати Сполучених Штатів повинні будуть захищати Європу, тому що вони є членами НАТО", - додав він.
При цьому Зеленський назвав вторгнення Росії в Україну війною "проти демократії, проти цінностей, проти всього світу". Також він зазначив, що втомилися від війни лише ті, хто з цими реаліями не стикався безпосередньо і ніколи не втрачали своїх дітей.
- Наприкінці 2023 року заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ.
- У січні Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України, незалежно від політичного режиму в ній, а на початку березня сказав, що Україна – це Росія.
- Водночас в ISW станом на 28 березня не бачать ознак підготовки РФ до масштабного наступу.
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