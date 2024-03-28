Путін мріє про відновлення радянської імперії в кордонах СРСР, – Зеленський

Таке переконання в інтерв'ю CBS News висловив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, війна може дуже швидко дійти до Європи.

"Для нього (Путіна, - ред.) ми є сателітом Російської Федерації. На цей момент це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Принаймні половина Німеччини", - спрогнозував Зеленський.

"Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави. Ця агресія й армія Путіна можуть прийти в Європу, і тоді громадяни Сполучених Штатів, солдати Сполучених Штатів повинні будуть захищати Європу, тому що вони є членами НАТО", - додав він.

При цьому Зеленський назвав вторгнення Росії в Україну війною "проти демократії, проти цінностей, проти всього світу". Також він зазначив, що втомилися від війни лише ті, хто з цими реаліями не стикався безпосередньо і ніколи не втрачали своїх дітей.