Путін намагатиметься вибудувати дуже важливу для нього лінію: політолог Морозов про саміт БРІКС

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Володимир Путін, беззаперечно, використає саміт ШОС (Шанхайська організація співробітництва, - ред.) для того, аби вибудувати дуже важливу для нього лінію, яка приведе до успіху на жовтневому саміті БРІКС у Казані. Цей саміт БРІКС для Путіна надзвичайно важлива дипломатична й політична подія. Навколо саміту точиться боротьба. Передбачалося розширення складу країн БРІКС. Кремль активно обігрував заявки, які подають різні країни. Тепер ухвалено рішення, що не буде цього розширення. Але, поза тим, саме в Казані Путін збирається продемонструвати, що він має підтримку країн так званого Глобального Півдня. І ось на полях саміту ШОС, я гадаю, головна мета кремлівської дипломатії – підготуватися до саміту в Казані", - прокоментував Олександр Морозов.

За його словами, ситуація визначилася після того, як Володимир Путін, вступивши в нову каденцію, виступив з ультиматумом, тобто сформулював у 4 пунктах своє бачення закінчення війни. Цей ультиматум не залишає жодної можливості для дипломатії ані для Китаю, ані для Угорщини, ані для Туреччини, бо тут Путін сформулював це в остаточному вигляді.

"Вимога Путіна містить повне визнання, причому з допомогою міжнародних договорів, анексії окупованих територій. Звісно, Китай не може тут діяти, бо визнає територіальну цілісність усіх країн, і України зокрема. Це зберігається в китайській зовнішній політиці досить суворо. Путін вимагає в цьому ультиматумі, щоб Україна набула нейтрального статусу, без’ядерного статусу і відмовилася від військово-технічної співпраці, спиралася лише на власні військово-технічні спроможності. Тобто Путін пропонує фінляндизацію, якщо застосувати старе слово періоду холодної війни", - зауважив політолог.

На його думку, цю вимогу виконати неможливо жодним чином, адже сама війна, яку Путін затіяв, привела до того, що не лише Україна, а й інші країни, а це Фінляндія і Швеція, вступають у НАТО.

"І саме тому зараз пролунали голоси, зокрема прем'єр-міністра Угорщини Орбана, і президента Туреччини Ердогана про перемир’я. Це єдине, що залишається в руках різних представників світової політичної сцени, - просто ставити Путіну питання: а чи ви не хочете вдатися до перемир’я? Власне кажучи, щось, можливо, і було таке на майданчиках саміту ШОС, на двосторонніх якихось перемовинах", - резюмував Морозов.

У січні п'ять нових країн - Іран, Ефіопія, Єгипет і ОАЕ - офіційно вступили та стали повноцінними членами міждержавного об'єднання під назвою БРІКС.

28 травня уряд Таїланду схвалив проєкт листа про наміри приєднатися до блоку БРІКС. Цього року в організації головує Росія й організовує саміт у Казані.





















