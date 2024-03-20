Путін неспроможний повернути контроль над ситуацією та прикордонними територіями РФ, - ЦПД

Про це пише Центр протидії дезінформації.

У промові перед колегією ФСБ Володимир Путін підкреслив вирішальну роль саме служби у "підтриманні порядку" в прикордонні РФ. Російський диктатор використав низку дезінформаційних тез, щоб вказати на "винуватців" у ситуації, що склалася біля кордону з Україною.

За словами російського диктатора, у ситуації в Білгородській області винні "закордонні найманці", яких нібито фінансує і підтримує Захід.

Очільник кремля закликає ФСБ посилити антитерористичну діяльність.

"Заяви Путіна сигналізують про новий етап посилення впливу спецслужб у Росії. Диктатор, бувши неспроможним повернути контроль над ситуацією та прикордонними територіями, фактично дає ФСБ карт-бланш на придушення будь-якого спротиву всередині РФ, аби уникнути перевороту", - пише ЦПД.