Путін неспроможний повернути контроль над ситуацією та прикордонними територіями РФ, - ЦПД
Ворожа пропаганда намагається зняти з диктатора Володимира Путіна відповідальність за хаос у прикордонні РФ
Про це пише Центр протидії дезінформації.
У промові перед колегією ФСБ Володимир Путін підкреслив вирішальну роль саме служби у "підтриманні порядку" в прикордонні РФ. Російський диктатор використав низку дезінформаційних тез, щоб вказати на "винуватців" у ситуації, що склалася біля кордону з Україною.
За словами російського диктатора, у ситуації в Білгородській області винні "закордонні найманці", яких нібито фінансує і підтримує Захід.
Очільник кремля закликає ФСБ посилити антитерористичну діяльність.
"Заяви Путіна сигналізують про новий етап посилення впливу спецслужб у Росії. Диктатор, бувши неспроможним повернути контроль над ситуацією та прикордонними територіями, фактично дає ФСБ карт-бланш на придушення будь-якого спротиву всередині РФ, аби уникнути перевороту", - пише ЦПД.
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