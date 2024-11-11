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Ексклюзив

"Путін виховує наших союзників": генерал Романенко про перетин російськими дронами кордонів сусідніх з Україною країн

Ірена Моляр
11 листопада, 2024 понедiлок
11:52
Війна з Росією

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), зауважив, що країнам НАТО будувати спільний захист від російських дронів треба починати з території України

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Путін не тільки впливає на Україну, запускаючи дрони, а й тисне на країни НАТО, як сусідні нам Румунія та Польща, пояснюючи, що це технічні засоби, тому все трапляється. Також він виховує свого білоруського колегу, бо російські дрони залітають і на територію Білорусі. Нагадаю, раніше Румунія, Молдова, Польща не бачили дрони, які залітали до них, бо американці натягали їм на очі темні окуляри, аби не було ескалації. Зараз час змінюється, тому ті ж поляки, румуни вже показують факти порушення повітряного простору своїх країн, говорять, що потрібно небо закривати від ворожих засобів повітряного нападу", - прокоментував генерал.

За його словами, щодо спільного захисту натівських країн Східної Європи справи рухаються повільно. Однак кращий початок – з території України, робити це спільно наявними технічними засобами ППО та ПРО. Питання тут у політичному рішенні.

"Якщо подивитися з військово-технічної точки зору, то під впливом наших засобів РЕБ та розвідки ми придушуємо ворожі дрони, які втрачають орієнтування, збиваються зі своїх курсів. Тому російські безпілотники падають будь-де, залітають з технічних причин на території сусідніх з Україною країн. Відповідно, відбувається такий технічний елемент через вплив наших засобів на дрони противника. І це говорить, що нам потрібно зміцнювати засоби РЕБ та систему ППО, ПРО. Путін, з одного боку, виховує наших союзників, а ми, з іншого, показуємо, що краще з нами формувати східний кордон протиповітряної оборони Європи й починати це робити з території України", - резюмував Ігор Романенко.

  • 10 листопада після нічної російської атаки БПЛА на Україну в Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Згодом ще один дрон знайшли в Ришканському районі.

  • 11 листопада пресслужба Головного управління розвідки МО України повідомила, що росіяни у жовтні застосували майже тисячу дронів-приманок, які мають на меті перевантажити українську ППО. Два таких безпілотники впали на території Молдови.

     

     

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
Білорусь
Володимир Путін
ППО
безпілотник
НАТО
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